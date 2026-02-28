Съветите на Зеленски за справяне със стреса (ВИДЕО)

Как украинският президент Володимир Зеленски се справя със стреса насред лудия си, претоварен график - това поиска да знае журналистът на Sky News Алекс Роси в интервю, което бе публикувано в YouTube канала на телевизията преди броени часове. Ето какво разказа в отговор държавният глава на страната, която е принудена да води война вече над четири години:

"Станах по-реалистичен, отколкото бях преди. Сега спя само на музика. И се опитвам да тренирам четири до пет пъти седмично". Дори кратката тренировка е по-добра от никаква, поясни президентът за периодите, когато му е трудно да намери достатъчно време.

"Ако 15 минути е добре, 25 е по-добре. А 40 минути е прекрасно", каза Зеленски.

