Спорт:

Правителството отряза мераците на Костадин Костадинов да се възползва от войната в Иран

28 февруари 2026, 14:31 часа 192 прочитания 0 коментара
Правителството отряза мераците на Костадин Костадинов да се възползва от войната в Иран

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са. В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви. Това се казва с съобщение на правителствената информационна служба по повод намеренията на някои политически лидери да присъстват на съвета. 

По-рано днес председателят на “Възраждане“ Костадин Костадинов призова във видео във Фейсбук гражданите да се съберат пред Министерския съвет в София, за да, цитираме “защитят страната и нейната сигурност“. Той предупреди още “за реална опасност да бъдем въвлечени във военен конфликт“.

На призива на Костадинов във Фейсбук обаче се отзоваха само шепа хора, което е видимо и от по-горното видео, излъчвано на живо от Деян Николов, лидера на проруската партия в Столичния общински съвет. От живото изъчване стана ясно, че в Министерския съвет се допускат журналисти, а Костадинов се възмути, че депутати като него не могат да влязат, те имали право на достъп навсякъде.

Още: Близкият изток гори. Израел и САЩ нападнаха Иран, Техеран удари американски бази (ВИДЕА)

По-рано днес пред журналисти служебните министри на отбраната ната Атанас Запрянов и на вътрешните работи Емил Дечев увериха, че на този етап няма опастност за страната ни заради ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответния удар на Техеран

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме още, че министър-председателят Андрей Гюров свика Съвет по сигурността днес в 13 часа, за да бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Още: Нямаме информация за опасност за България: Емил Дечев за войната в Иран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
съвет по сигурност война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес