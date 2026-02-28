Правителството отряза мераците на Костадин Костадинов да се възползва от войната в Иран

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са. В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви. Това се казва с съобщение на правителствената информационна служба по повод намеренията на някои политически лидери да присъстват на съвета.

По-рано днес председателят на “Възраждане“ Костадин Костадинов призова във видео във Фейсбук гражданите да се съберат пред Министерския съвет в София, за да, цитираме “защитят страната и нейната сигурност“. Той предупреди още “за реална опасност да бъдем въвлечени във военен конфликт“.

На призива на Костадинов във Фейсбук обаче се отзоваха само шепа хора, което е видимо и от по-горното видео, излъчвано на живо от Деян Николов, лидера на проруската партия в Столичния общински съвет. От живото изъчване стана ясно, че в Министерския съвет се допускат журналисти, а Костадинов се възмути, че депутати като него не могат да влязат, те имали право на достъп навсякъде.

По-рано днес пред журналисти служебните министри на отбраната ната Атанас Запрянов и на вътрешните работи Емил Дечев увериха, че на този етап няма опастност за страната ни заради ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответния удар на Техеран.

Припомняме още, че министър-председателят Андрей Гюров свика Съвет по сигурността днес в 13 часа, за да бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

