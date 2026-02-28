Израел обяви извънредно положение, болниците се местят под земята. "Росатом" евакуира хората си от Иран

Министърът на отбраната на Израел обяви извънредно положение в цялата страна. Десетки хиляди резервисти ще получат призовки. В страната се забраняват публичните събирания, затворени са училищата и офисите, болниците прехвърлят пациентите си в подземни съоръжения заради ответните ирански удари.

Полицията призова да се избягват пътувания, които не са спешни, за да се позволи на превозните средства за сигурност и спешна помощ да се движат свободно.

Междувременно руската енергийна корпорацията "Росатом" е евакуирала близо 100 души от Иран. Въпреки това част от нейните служители остават в иранската АЕЦ "Бушехр", съобщи изпълнителният директор на компанията Алексей Лихачов.

Евакуирани са децата на всички служители на "Росатом" в Бушехр, както и сътрудниците, които не са необходими за поддържането на критичните операции, а също и всеки, който е пожелал да напусне Иран – общо 94 души.

Построената от Русия АЕЦ "Бушехр" е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран. Миналата година руският диктатор Владимир Путин заяви, че хиляди руснаци работят в атомната електроцентрала.

