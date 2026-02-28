Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Израел обяви извънредно положение, болниците се местят под земята. "Росатом" евакуира хората си от Иран

28 февруари 2026, 15:52 часа 374 прочитания 0 коментара
Израел обяви извънредно положение, болниците се местят под земята. "Росатом" евакуира хората си от Иран

Министърът на отбраната на Израел обяви извънредно положение в цялата страна. Десетки хиляди резервисти ще получат призовки. В страната се забраняват публичните събирания, затворени са училищата и офисите, болниците прехвърлят пациентите си в подземни съоръжения заради ответните ирански удари.

Полицията призова да се избягват пътувания, които не са спешни, за да се позволи на превозните средства за сигурност и спешна помощ да се движат свободно.

Междувременно руската енергийна корпорацията "Росатом" е евакуирала близо 100 души от Иран. Въпреки това част от нейните служители остават в иранската АЕЦ "Бушехр", съобщи изпълнителният директор на компанията Алексей Лихачов. 

Още: Историята помни: Тръмп плюеше Обама, че ще атакува Иран. Испания, Норвегия и Оман са против войната

Евакуирани са децата на всички служители на "Росатом" в Бушехр, както и сътрудниците, които не са необходими за поддържането на критичните операции, а също и всеки, който е пожелал да напусне Иран – общо 94 души.

Построената от Русия АЕЦ "Бушехр" е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран. Миналата година руският диктатор Владимир Путин заяви, че хиляди руснаци работят в атомната електроцентрала.

Свалена ракета в Катар падна насред тълпа от хора (ВИДЕО)

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Росатом война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес