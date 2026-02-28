Свалена ракета в Катар падна насред тълпа от хора (ВИДЕО)

Кадри от Катар показаха ракета, свалена от системите за противовъздушна отбрана, която пада директно върху жилищен район в предградията на столицата Доха. Отломките са попаднали върху тълпа от хора докато те са се опитвали да избягат.

Кадри, разпространяващи се онлайн, показват как ракетата експлодира след удара.

Масова евакуация от Дубай. Сигнали за въздушна тревога и в Йордания, и Оман

WATCH: Missile debris falling in Qatar. pic.twitter.com/oj6Mepd9dp — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026