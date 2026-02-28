Лайфстайл:

Свалена ракета в Катар падна насред тълпа от хора (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 14:59 часа 497 прочитания 0 коментара
Свалена ракета в Катар падна насред тълпа от хора (ВИДЕО)

Кадри от Катар показаха ракета, свалена от системите за противовъздушна отбрана, която пада директно върху жилищен район в предградията на столицата Доха. Отломките са попаднали върху тълпа от хора докато те са се опитвали да избягат.

Кадри, разпространяващи се онлайн, показват как ракетата експлодира след удара.

Масова евакуация от Дубай. Сигнали за въздушна тревога и в Йордания, и Оман

 

Елена Страхилова
