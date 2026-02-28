Лайфстайл:

Реал Мадрид играе по-често с Манчестър Сити, отколкото с един от отборите в Ла Лига

През последните години три събития се превърнаха в неизбежни - парламентарните избори в България, "изненадващ" сняг посред зима и двубой между Реал Мадрид и Манчестър Сити в Шампионска лига. Жребият в най-елитната европейска надпревара за пореден сезон отреди двата отбора да се срещнат в елиминационната фаза на турнира. Тази двойка не изненада никого - от феновете до самите играчи на "кралете" и "гражданите", които бяха сигурни, че отново ще се изправят един срещу друг на терена.

Реал Мадрид - Манчестър Сити: 11 пъти от 2020 година насам

От 2020 година насам двата тима са срещали цели 11 пъти на европейската сцена. Всичко започна през 2020 година. Те се играха в 1/8-финалната фаза от турнира, като Сити се класира напред след две победи с по 2:1. Историята продължи на 1/2-финалите през сезон 2021/22. Тогава Реал Мадрид направи феноменален обрат и се класира на финал. Година по-късно те отново се срещнаха на 1/2-финалите, но този път "гражданите" на Пеп Гуардиола си отмъстиха и продължиха напред с общ резултат от 5:1. През 2024 година двата отбора играха 1/4-финал и след като не успяха да излъчат победител от двата мача - 3:3 в Мадрид и 1:1 на "Етихад", Реал Мадрид надделя на дузпи.

Манчестър Сити - Реал Мадрид

"Ясно е, че ще се паднем с Ман Сити"

Миналия сезон отново "кралете" надделяха в битката, след като спечелиха и двете срещи. Последният двубой Реал - Сити се изигра преди няколко месеца, когато се срещнаха в групите на Шампионска лига, а английският тим спечели с 2:1. След като "кралете" трябваше да играят плейофи, за да продължат напред, се стигна до жребий. Евентуалните им съперници бяха Манчестър Сити и Спортинг Лисабон. След последния мач на тима вратарят Тибо Куртоа каза пред медиите: "Ясно е, че на жребия в петък ще се паднем с Манчестър Сити... всички го знаят."

Разбира се, Куртоа беше прави. "Кралете" ще бъдат домакини на 11 март, а реваншът ще се изиграе шест дни по-късно - на 17-и. Така излиза, че от 2020 година насам Реал Мадрид е играл повече пъти с Манчестър Сити, отколкото със съперниците си в Ла лига - Жирона (10). Друг интересен факт е, че защитникът на мадридчани Антонио Рюдигер и вратарят Тибо Куртоа са срещнали "гражданите" повече пъти с Реал, отколкото докато играеха във Висшата лига за Челси. След края на този кръг двата тима ще са се изправяли 13 пъти един срещу друг в последните шест години. Пеп Гуардиола вижда този двубой като положителен, защото "колкото по-често се изправяш срещу най-добрите отбори в историята на турнира, толкова повече се учиш, за да бъдеш по-добър в бъдеще."

