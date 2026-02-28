Лайфстайл:

Историята помни: Тръмп плюеше Обама, че ще атакува Иран. Испания, Норвегия и Оман са против войната

"Спомнете си, че отдавна предсказах, че президентът Обама ще атакува Иран заради неспособността си да преговаря правилно – няма умение!". Думите са отпреди 13 години и са на сегашния американски президент Доналд Тръмп. На всичкото отгоре, Тръмп буквално преди часове заговори в следния дух – защо не трети мандат за президент?

Но горните думи на Тръмп към Обама изобщо не са единствените – той директно клеветеше, че Обама щял да нападне Иран, за да бъде преизбран, че щял да атакува Иран, за да си опази имиджа и т.н. Всичко това преди Обама да договори СВПД – споразумението за иранската ядрена програма, с което се целеше тя да служи само за мирни цели. Въпросното споразумение беше "скъсано" от Тръмп в първия му мандат.

Тръмп обаче не се спира сега – в своята социална мрежа Truth Social написа, че Иран опитал да се намеси в американските избори за президент и през 2020 година, и през 2024 година - Още:

Реакции на военните действия

Испанският премир Педро Санчес категорично обяви, че военната операция на САЩ и Израел се отхвърля като нелегитимна от Испания. Норвегия също официално каза, че американо-израелските удари по Иран не отговарят на международното право. Колумбийският президент Густаво Петро обяви в "Х", че Тръмп е направил грешка:

Оманският външен министър Бадр Албусаиди много ясно заяви в "Х" - за пореден път сериозни и активни дипломатически преговори биват провалени и това не е в интерес нито на САЩ, нито на света. "Призовавам САЩ да не навлизат още повече в това", добавя министърът:

Категорична подкрепа за Тръмп обаче даде канадският премиер Марк Карни – с изявление, че Ислямската република Иран е източник на нестабилност и тероризъм в Близкия изток и че Канада последователно е настоявала режимът на аятолаха да прекрати ядрената си програма, но въпреки дипломатическите усилия това не само не се е случило, а и Иран е продължил да подкрепя терористични прокси групи:

Междувременно, в социалните мрежи излязоха видеокадри от последствия от един от ударите – твърди се, че е по дома на Махмуд Ахмадинеджад, който беше президент на Иран между 2005 и 2013 година. А Италия съобщи, че самолетна писта във военна база в Кувейт, в която има италиански войници, е понесла щети от ирански обстрел. В Бахрейн обаче ирански дрон "Шахед" нанесе удар по американска военна база, вероятно това са кадри от района на базата на Пети флот - Още: Може да загинат американци и САЩ да дадат жертви

Ивайло Ачев
