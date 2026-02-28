Спорт:

Иранските заплахи за отмъщение се множат. Макрон е против войната, но с нюанс (ВИДЕО)

"Тръмп трябва да е наясно - днес изстреляхме най-старите ракети от резервите си. Скоро ще покажем оръжия, които не са виждани". Това заяви иранският бригаден генерал Ибрахим Джабари, който е част от Корпуса на Иранската революционна гвардия. Заплахата му е само една от многото от иранска страна, които почнаха да наводняват социалните мрежи - Още: Светът за войната в Иран: Обобщение

От другата страна обаче, израелската армия публикува видеокадри от удари по ирански ракетни установки:

Междувременно, през контролирани от режима на аятолаха канали почнаха да се появяват кадри на събиращи се да протестират срещу въздушните удари на САЩ и Израел иранци:

Френският президент Еманюел Макрон стана поредният лидер, който се противопостави на започналата нова война. Той поиска моментално свикване на Съвета за сигурност на ООН. Макрон обаче каза, че последиците за световния мир и стабилност ще са много сериозни, ако Иран не започне истински преговори за ограничаване на ядрената си програма и програмата си за разработка на балистични ракети - Още: Историята помни: Тръмп плюеше Обама, че ще атакува Иран. Испания, Норвегия и Оман са против войната

Ивайло Ачев
