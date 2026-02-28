Иранските заплахи за отмъщение се множат. Макрон е против войната, но с нюанс (ВИДЕО)

"Тръмп трябва да е наясно - днес изстреляхме най-старите ракети от резервите си. Скоро ще покажем оръжия, които не са виждани". Това заяви иранският бригаден генерал Ибрахим Джабари, който е част от Корпуса на Иранската революционна гвардия. Заплахата му е само една от многото от иранска страна, които почнаха да наводняват социалните мрежи - Още: Светът за войната в Иран: Обобщение
IRGC General Ebrahim Jabbari:— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Trump should know that today we fired the missiles from the back of our stockpile.
Soon, we will unveil weapons that you have never seen before. pic.twitter.com/TXFs6iH7e6
WATCH: Iranian state media releases videos of missile launches:— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
“Powerful IRGC missiles launched toward enemy bases.” pic.twitter.com/SXnvIhryho
От другата страна обаче, израелската армия публикува видеокадри от удари по ирански ракетни установки:
Междувременно, през контролирани от режима на аятолаха канали почнаха да се появяват кадри на събиращи се да протестират срещу въздушните удари на САЩ и Израел иранци:
Iranians gather in Palestine Square in Tehran to protest the attacks by Israel and the United States. pic.twitter.com/cT104jVJ58— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Френският президент Еманюел Макрон стана поредният лидер, който се противопостави на започналата нова война. Той поиска моментално свикване на Съвета за сигурност на ООН. Макрон обаче каза, че последиците за световния мир и стабилност ще са много сериозни, ако Иран не започне истински преговори за ограничаване на ядрената си програма и програмата си за разработка на балистични ракети - Още: Историята помни: Тръмп плюеше Обама, че ще атакува Иран. Испания, Норвегия и Оман са против войната