Какво би се случило, ако не бяхте винаги силни? Психологът посочва за какво грешат всички и какво всъщност е силата

Ако се чудите какво би се случило, ако не бяхте винаги силни, психологът Бернарда Шкегро има отговора.

Тя посочва, че трябва да забравите двете изречения и да разберете каква е всъщност вашата сила.

Силен човек не е този, който може да направи всичко сам, а този, който знае границите си . Тя не е този, който никога не пада, а този, който, когато падне, вика някого да ѝ подаде ръка, подчертава Бернарда Шкегро , дипломиран психолог и преподавател по психотерапия, която вдъхновява читателите с професионални и директни текстове

Силата се чества днес безрезервно. Да бъдеш силен означава да бъдеш независим и издръжлив. Често чуваме (и може би го казваме с гордост) изречения като: „Нямам нужда от никого“, „Мога да направя всичко сам“.

Психологическата сила сама по себе си не е проблем. Тя е важен ресурс и помага на всеки от нас да се справя със стресови ситуации и трудни житейски обстоятелства, да оцелее и да продължи напред. Проблемът възниква, когато силата не е избор, а единствената възможност. Когато няма въпрос: „Как съм?“ , а „Колко още мога да издържа?.

Силата като стратегия за оцеляване

Много хора, които идват при мен за психологическа консултация, ще се опишат като силни. Повечето обаче просто не са имали друг избор. Те са се наложили да се научат да бъдат силни много рано - чрез загубата на близки членове на семейството, малтретирането, развода на родителите, наложените отговорности, които не са били подходящи за възрастта им.

Силата беше стратегия за оцеляване. Те се научиха да не натоварват другите. Да не искат помощ. Да не показват слабост.

Твърд навик, който ни изтощава

Обаче, това, което някога ни е помагало, може в един момент да се превърне в най-голямото ни бреме. Силата, която някога е била нашият механизъм за оцеляване, може да се превърне в скован навик и да причини емоционално изтощение, стрес и изолация.

Човек, който винаги трябва да бъде силен, няма място за тъга, страх и умора. Емоциите са потиснати. И тогава понякога тялото проговаря - появяват се безсъние, болка, изтощение, панически атаки. Силата тогава вече не е източник на стабилност, а на безпокойство. Тогава тя вече не защитава, а изтощава.

В междуличностните отношения „силните“ хора често са самотни. Те казват на другите и на себе си „Добре съм“, дори когато е очевидно, че не са. Трудно им е да постигнат близост, защото постоянно изпълняват ролята на човек, който държи всичко под контрол и който винаги се справя добре.

Разликата между здравина и твърдост

Важно е да се прави разлика между сила и скованост. Сковаността ни казва, че винаги трябва да държим всичко под контрол. Че не трябва да показваме как наистина се чувстваме. Че не трябва да казваме: „ Имам нужда от помощ“, „Не мога да направя всичко сам“ . Тя ни изолира от другите и ни казва да не си признаваме, когато всичко е твърде много за нас.

За разлика от ригидността, силата е гъвкава. Той знае кога да поеме отговорност, но и кога да потърси помощ. Знае как да изрази собствените си нужди. Да спре, когато е необходимо. Да поиска подкрепа. С такава сила ние растем като личности, свързваме се с другите и постигаме близост.

Облекчението като знак за готовност за промяна

Много хора в терапевтичния процес казват изреченията за първи път в живота си: „Имам нужда от помощ“ или „Вече не мога да правя всичко сам“ . Тези изречения не идват лесно, но идват с огромно облекчение. А това облекчение е знак за готовност за промяна.

Терапевтичният процес ни помага да осъзнаем коя сила ни защитава и коя ни изтощава. Той ни учи как да искаме и приемаме подкрепа. Как да изразяваме емоции, без да се чувстваме слаби или виновни. Как да си поставим здравословни граници, да покажем уязвимост и същевременно да постигнем близост.

Да приемем, че не винаги можем да правим всичко сами, не е обратното на силата. Аз съм силен човек и в същото време разчитам на другите, когато имам нужда от помощта им и когато не мога да го направя сам.

Истинската сила е избор

„Ето защо може би е време да създадем ново определение за сила“, пише психологът Бернарда Шкегро.

Силен човек не е този, който може да направи всичко сам, а този, който познава себе си . Той не е този, който никога не пада, а този, който, когато падне, вика някого да му подаде ръка.

Истинската сила се крие в това да можем да допуснем другите хора до себе си и да си позволим да бъдем уязвими . Да кажем какво наистина чувстваме. Без честни взаимоотношения и уязвимост няма истинска близост - нито със себе си, нито с другите.

Истинската сила не е принуда, а съзнателен избор. Тя предполага откритост и готовност да поискаме подкрепа. Освобождава ни от напрежение.

И може би си струва да спрете и да се запитате: Какво би станало, ако си позволя да не бъда винаги силен? Бих ли загубил уважението на другите или най-накрая бих спрял да губя себе си?

В свят, който възнаграждава издръжливостта и рядко пита за цена, истинският въпрос не е дали мога да издържа повече - а дали трябва.