Как да разпознаете лъжец: 5 знака на езика на тялото, които никога не бива да игнорирате

Всички сме се сблъсквали със ситуации, в които други хора лъжат – било то у дома или на работното място. Рано или късно обаче лъжците често биват хващани. Но разпознаването на лъжец не винаги е лесно, особено след като много хора лъжат с изненадваща увереност! Но ако се вгледате внимателно, има определени фини знаци на езика на тялото, които могат да разкрият какво се опитват да скрият думите. Ако и вие искате да научите изкуството да разпознавате лъжци, ето някои признаци, които често разкриват кога някой не казва истината:

Те избягват зрителен контакт

Често се казва, че очите ни са прозорецът към душата ни и с право. Лъжците често се затрудняват да поддържат зрителен контакт с другите, докато говорят естествено. Някои избягват да ви гледат напълно, докато други компенсират това, като се взират твърде много. И двете крайности изглеждат неестествени и това е знак, който човек не бива да пренебрегва. Честните хора обикновено поддържат удобен зрителен контакт, без да го насилват – защото са уверени в това, което казват. Ако погледът на някого се усеща необичаен – твърде мимолетен или твърде интензивен – тогава това може да подсказва за неговата нечестност.

Те са нервни и често се въртят неспокойно

Когато лъжат, хората може да са нервни и несъзнателно да се въртят, за да освободят стреса. Това може да се прояви в различни езици на тялото, като: потупване с крака, въртене на пръсти, тътрене на крака, игра с предмети или докосване на лицето или косата си. Всичко това са признаци, че лъжецът се чувства неспокоен. Разбира се, когато някой се върти, само това не винаги означава, че лъже, но ако това се появи, когато му се задават конкретни въпроси или докато се обсъждат определени теми, тогава това е сериозен червен флаг.

Те дават ненужни подробности

Лъжците често прекаляват с обясненията, за да прикрият истината. И така, вместо да се придържат към фактите и да говорят по същество, те често дават допълнителни подробности, за да направят историята си убедителна за другите. Ако забележите, че някой прави това заедно с други признаци, тогава той определено лъже и се опитва да „докаже“ своята честност.

Те имат забавени реакции

Когато хората са честни, те дават естествени и бързи отговори. Но когато лъжат, те често правят пауза, преди да дадат отговор. Това забавяне идва от това, че мозъкът работи по-усилено, за да изфабрикува история, която би трябвало да звучи убедително за другите. Дори леко колебание след прост въпрос може да подскаже, че другият човек лъже.

Те имат принудени усмивки

Истинските усмивки достигат до очите, създавайки топлина. Лъжците обаче показват пресилени усмивки, които включват само устата. Тези „фалшиви“ усмивки се използват, за да прикрият скрития си стрес или вина. Наблюдавайте внимателно – истинските усмивки сбръчкват очите, докато фалшивите не. Ако някой се усмихва в странни моменти, например когато е изправен пред трудни въпроси, това често е защитна тактика, която се използва, за да се прикрие лъжата му. Пресилената усмивка може да изглежда учтива, но обикновено е опит да се скрие дискомфорт или да се избегне подозрение.