Как да се епилираме без болка?

Епилацията е тема, която вълнува всеки, който иска да се отърве от нежеланото окосмяване. Но разговорите за болка и дискомфорт често заглушават желанието да се предприеме тази стъпка. Съвременните технологии и професионалният подход ни позволяват да направим процедурата максимално комфортна, а резултатът - дълготраен.

Сега ще разберем кои са най-безболезнените методи за обезкосмяване, ще ви разкажем как работят съвременните технологии и защо изборът на правилния метод е не само за красота, но и за комфорт.

Снимка: iStock

Как да изберете безболезнена епилация: топ 5 най-комфортни методи

В тази класация сме събрали най-популярните методи за обезкосмяване и честно сме ви разказали къде болката е минимална, а резултатът е най-добър.

1. Лазерна епилация от ново поколение - комфорт и ефективност

На първо място по безболезненост и качество е лазерната епилация, особено с използването на съвременни устройства от ново поколение. След курс лазерна епилация, космите стават по-тънки, по-светли и постепенно спират да растат, а кожата остава гладка и добре поддържана.

Още: Каква е разликата между фотоепилация и лазерна епилация?

Снимка: iStock

2. Депилация с полимерен восък - мекота и еластичност

Второто място в класацията е заето от депилацията с полимерен восък. Восъкът съдържа полимери, които го правят максимално еластичен и мек. При втвърдяване той лесно се отделя от кожата, без да залепва за нея, което значително намалява болката по време на отстраняването.

Полимерният восък „издърпва“ космите, което прави процедурата по-комфортна, отколкото при използване на класически восък. Този метод причинява минимална болка, а кожата остава гладка и без раздразнения след процедурата. Това е отличен избор за тези, които искат да постигнат траен ефект и да избегнат силен дискомфорт.

Полимерните восъци са чудесни за всички зони, от лицето и подмишниците до краката и ръцете, и дори за деликатни зони, където обикновените восъци могат да причинят раздразнение. Благодарение на своята пластичност и способност да образуват тънък филм, те се разпределят равномерно по кожата и бързо се втвърдяват, което позволява да се ускори процедурата и да се направи по-комфортна. Ефектът след такава депилация трае средно от 3 до 6 седмици, а при редовна употреба космите стават по-меки и растат по-бавно.

3. Топъл кола маска - класика с подобрен комфорт

Топлият восък е третият най-безболезнен восък и се смята за златната среда сред всички видове восъчна депилация. Той е чудесен за третиране на големи участъци от тялото - крака, ръце, гръб, гърди и подмишници. Поради ниската температура на топене (обикновено около 40 градуса), рискът от изгаряния е практически нулев, а самият процес е комфортен дори за тези, които тепърва започват да се запознават с епилацията. Процедурата с топъл восък не е толкова болезнена, колкото със студен восък, и е по-малко травмираща за кожата от горещия, така че често се препоръчва за начинаещи.

Още: Лазерна епилация: открийте нови измерения на красотата

Восъкът се нанася на тънък слой по посока на растежа на косъма, след което върху него се поставят платнени ленти и се отстраняват с рязко движение заедно с космите. Заради факта, че восъкът покрива голяма площ наведнъж, процедурата е бърза и болката е намалена. В същото време топлият восък се справя добре дори с тънки и редки косми, правейки кожата гладка и копринена в продължение на няколко седмици. За постигане на максимален ефект е важно дължината на косъма да е поне 5 мм.

4. Захарната епилация е естествен метод с разнообразни усещания

Захарната депилация е друг популярен метод за обезкосмяване, който се разделя на мануални и бандажни техники. Тя е подходяща за тези, които търсят естествен начин за премахване на окосмяването и са готови да потърпят малко в името на резултатите без химикали и силно дразнене.

Още: 5 причини да НЕ епилирате интимната област

5. Електролиза - максимална ефективност с търпение

На последно място в класацията по ниво на болка е електролизата. Това е най-ефективният метод за трайно обезкосмяване, но и най-болезненият. По време на процедурата във всеки космен фоликул се вкарва тънка игла, през която се подава електрически ток, разрушаващ космения фоликул.

Електролизата е подходяща за всички типове окосмяване, включително светла коса. Процедурата обаче изисква търпение - третирането на една зона може да отнеме няколко часа, а курсът се състои от много сесии. Много клиенти отбелязват, че без анестезия процедурата е трудна за издържане, но резултатът оправдава усилията.

Ако сте готови да изтърпите известен дискомфорт за гарантирано трайно обезкосмяване, електролизата е изборът за вас.

Снимка: iStock

Съвети за комфортно обезкосмяване

Избягвайте слънчеви бани и не използвайте ексфолианти няколко дни преди процедурата.

Не нанасяйте кремове или масла върху кожата си в деня преди епилация.

След процедурата хидратирайте кожата си и избягвайте горещи вани и сауни.

Непременно информирайте специалиста за вашите усещания, за да може той да коригира интензивността на ефекта.