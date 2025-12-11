Хората прекарват в сън между 7 и 8 часа всяка вечер и е важно да са настанени комфортно. От добрата почивка зависи, как ще се чувствате на следващия ден, ще имате ли достатъчно енергия и ще бъдете ли бодри. Липсата на сън и дискомфортът през нощта могат да имат много неприятни последици за вашето здраве. Възможно е да чувствате болки в тялото, да не сте достатъчно концентрирани и да сте раздразнителни. Поради тези причини инвестицията в качествен, анатомичен матрак или топер е от съществено значение.

Той осигурява необходимата опора, мекота и гарантира релакс по време на сън. От онлайн магазин мебели АРЕНА предлагат огромен избор от най-различни видове матраци, топери и подматрачни рамки на изгодни цени. Научете повече за характеристиките на изделията и открийте най-подходящото оборудване за спалнята.

Кои са основните видове?

Най-често когато избират матрак за своето легло, потребителите се колебаят между еднолицев, двулицев модел или топер. Тези видове имат своите съществени разлики и е добре да ги познавате, за да бъде изборът ви успешен. Еднолицевите са евтини, но също предлагат комфорт и удобство по време на сън. Те се използват само от едната си страна, както подсказва и самото им име и могат да се завъртат по оста глава/крака. За разлика от тях двулицевите са по-висок ценови клас. В изработката им се използват различни иновативни материали и експлоатационният период е много дълъг.

Този вид изделия се завъртат от всичките си страни и съответно се износват бавно. При една правилна поддръжка ще ги използвате дори и след гаранционния период. И двата вида изделия за сън се предлагат в различни размери. Това е шанс лесно да откриете подходящия артикул за леглото във вашата спалня. Много е важно при избора, да се съобразите с размера на рамката на леглото, за да го инсталирате правилно.

При еднолицевите видове не е нужно да купувате подматрачна рамка, докато при двулицевите, такава е необходима. Топерът от друга страна е изделие което осигурява комфорт, където и да бъде разположено. Дебелината на топ матрака може да е между 10 и 15 см, но това е достатъчно, за да се настаните удобно. За изработката на топ матраците също се използват съвременни материали, осигуряващи мекота и добра опора. Цената на топ матраците е по-ниска от тази на останалите изделия, затова много често хората залагат на тях. Разнообразието от топ матраци в търговската мрежа ви дава шанс по-лесно да откриете правилния модел.

Какви материали се влагат при направа на артикулите?

В днешно време изборът между множество видове матраци: меки и твърди, еднолицеви и двулицеви или топери, може да изглежда труден. Ако обаче знаете, какви материали са използвани за тяхната изработка, ще се ориентирате много по-лесно. За да откриете топ модел, който напълно отговаря на вашите нужди и предпочитания, ще представим основните видове според материалите на изработка:

пружинни – традиционно се използват класическите пружини, които са издръжливи и предлагат добра опора. Артикулите изработени от тях са по-евтини и правилен избор, когато бюджетът е ограничен. Другият вид включва pocket пружини. При тях всяка пружина е пакетирана индивидуално в текстилен джоб, което осигурява много добра опора без значение от силата на натиска;

с мемори пяна – иновативен материал, който запазва формата на тялото и осигурява анатомична и ортопедична опора. Тежестта се разпределя равномерно и натиска върху ставите е по-малък. Материалът мемори пяна не задържа акари и бактерии и е добро решение за хора с алергии. Използва се също и при производството на топ матраци;

латексови – изработват се от естествен или синтетичен латекс. Характеризират се със своята издръжливост и не променят формата си дълги години. Също като мемори пяната и латексът запазва формата на тялото и осигуряват перфектен комфорт по време на сън. Ето затова е подходящ при изработка на топ матраци.

В магазин мебели АРЕНА откривате изделия на водещите производители като НАНИ, ТЕД, Парадайс и други. Ще разгледате и изключително качествени топ матраци, които също заслужават внимание. Качеството на използваните материали и изработката са от съществено значение, затова не правете компромис.

Имаме ли нужда от топер?

Добре е да обърнем внимание и на практичния топ матрак, защото той намира широко приложение в ежедневието. Топерът може да предпази основното изделие от бързо износване, защото играе ролята на своеобразен протектор. Популярните видове топ артикули са тези изработени от латекс, мемори пяна и високоеластична пяна. Добра идея е да инвестирате в топер, защото с негова помощ може да си осигурите релакс, опора и мекота по време на сън.

От една страна топ моделите ще защитят основното изделие, а от друга може да се използват, ако вече имате проблеми и артикулът се е износил. Топерите значително ще променят характеристиките на разтегателния диван, който използвате и ще го превърнат в удобна зона за сън. Топ матракът е изделие, осигуряващо мекота и добра опора. Има видове топери с хипоалергенни свойства и такива със специален гел за охлаждане. Топерите се съхраняват лесно навити на руло и могат да се пренасят на вилата, на къмпинг или другаде. Благодарение на топ матракът навсякъде ще спите удобно.

Характеристики на подматрачните рамки

Изборът на хубава и качествена подматрачна рамка вече не е никак сложен, тъй като артикулите представени в търговската мрежа са разнообразни и качествени. Подматрачните рамки могат да бъдат с метален профил или с дървен в зависимост от вашето предпочитание. Трябва да знаете, че ламелите които са част от подматрачната рамка, винаги са направени от естествена дървесина. Това гарантира устойчивост, еластичност и добро разпределение на тежестта.

Задачата на подматрачната рамка е да осигури проветривост на ядрото и текстила, за да не се задържа влага, която ще доведе до образуването на акари. Към подматрачната рамка е възможно да се монтира повдигащ механизъм. По този начин ще използвате голямата ракла, намираща се в подматрачното пространство. Съществуват видове подматрачни рамки, които регулират твърдостта, чрез преместване на определени ламели. Те се намират в областта на гърба и кръста и чрез плъзгачи могат да се раздалечат или съберат за по-меко или по-твърдо усещане. Изборът на подматрачна рамка, трябва да е направен информирано, за да използвате изделието дълги години и то да ви носи комфорт. Разгледайте актуалните модели подматрачни рамки и не забравяйте да проверите размерите преди покупката.