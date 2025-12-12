С клауза в мирния план Украйна се качва на ускорен път към ЕС, но това може да е проблем за самия ЕС

Ако бъде постигнато мирно споразумение и войната приключи, Украйна ще се присъедини към Европейския съюз до 1 януари 2027 г. Този въпрос се обсъжда в преговорите с участието на САЩ и европейските страни, съобщава Financial Times. Тази точка е предвидена в проекта за мирно предложение, което се обсъжда от представители на Вашингтон, Киев и Брюксел, посочват информирани източници. Това е потвърдено и от украинската медия ZN.ua, която съобщи, че е прегледала плана.

Целият подход на ЕС за нови членове може да се преобърне

Такъв кратък срок обаче ще обърне наопаки целия подход на ЕС към приемането на нови членове, предупреждават събеседниците на FT.

Украйна все още не е завършила официално нито един от 36-те етапа на присъединяване към ЕС. Блокът приема нови членове едва след като те са завършили тези стъпки. Гореспоменатата точка от мирното споразумение ще принуди Брюксел да преразгледа изцяло системата.

Длъжностни лица, които подкрепят присъединяването на Украйна, отбелязват, че включването на тази клауза в мирното споразумение ще направи членството на Киев факт. Причината - Брюксел ще рискува да наруши сделката за мир, ако се противопостави на ускорената процедура.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще може пък да спре унгарския премиер Виктор Орбан, който сега забавя присъединяването на Украйна към ЕС и се обявява против този ход. Тръмп може просто да нареди на Орбан да оттегли ветото си и да не се намесва в присъединяването на Украйна към блока, пише Financial Times.

Признание от Зеленски

По време на разговори с журналисти украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че Украйна е формулирала подхода си към няколко точки в мирното споразумение, като е взела предвид факта, че ще стане член на ЕС.

„Въпросът за бъдещото членство на Украйна в ЕС зависи до голяма степен от европейците. И всъщност също от американците. Ако се споразумеем за сделка, в която се уточнява кога Украйна ще стане член на ЕС, американците, като страна по това споразумение, ще направят всичко възможно, за да не бъде блокиран нашият европейски път от други в Европа, върху които те имат влияние“, подчерта той.

На 11 декември Украйна и Европейският съюз се споразумяха за нов план от 10 точки, който ще позволи на Киев да се подготви технически за присъединяване към ЕС въпреки ветото на Унгария върху официалното начало на преговорите.

Говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие заяви пред "РБК-Украйна", че моментът на присъединяването на Украйна към ЕС зависи от изпълнението на реформите.

В същото време украинското правителство обяви намерението си да приключи преговорите за присъединяване до края на 2028 г.