Няма други да решават вместо нас: Франция за дългосрочното замразяване на руските активи

Замразяването на руските активи на стойност близо 200 млрд. евро за колкото се може по-дълъг период е важно решение за ЕС, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро. Това решение се взема в момент, когато трябваше 27-те членки на ЕС за пореден път да подновят тяхното замразяване днес, както правеха това в последно време на всеки шест месеца.

Ако тази вечер бъде прието това решение, няма да се налага всеки път да се преминава през същата процедура и да се търси всеки път консенсус между страните членки.

"Това, което искаме е сигурност за Европа и европейците. Това е целта на решението, което вземаме днес и то е важно, защото без съмнение ще промени хода на войната и ще ускори постигането на мир", каза Баро пред радио "Франс инфо". Според Баро активите ще бъдат замразени "докато Русия не прекрати агресивната си война и не изплати репарации".

Още: Орбан: ЕС днес ще пресече Рубикон, това е незаконно

Решението ще позволи да се избегне "други да решават за предназначението на сумите вместо самите европейци, изтъкна Баро, имайки предвид, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп възнамерява да използва активите за инвестиции, които да са изгодни за американски компании.

Замразяването за дълго време ще позволи съставянето на финансов пакет, който се обсъжда интензивно в Брюксел и който да предпази Украйна от всякакви финансови затруднения в следващите близо 2 години, ако войната продължи, добави Баро.

Технически погледнато, 27-те членки на ЕС решиха вчера да задействат процедурата за дългосрочно замразяване на активите, обяви датското председателство на ЕС. Решението трябва да бъде потвърдено днес след писмена процедура в 18:00 часа българско време.

Още: Обрат: Белгия заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна