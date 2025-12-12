"Лукойл" нае бивш съветник на Тръмп да помага за продажбата на "Нефтохим" и другите активи в чужбина

Руският петролен гигант "Лукойл" нае Брайън Ланза - старши съветник на Доналд Тръмп за президентската кампания през 2024 г., за да съдейства при продажбата на международните активи на компанията. Американската инвестиционна банка Xtellus Partners се очертава като основен претендент за тези активи. Ланза и неговата фирма Mercury Public Affairs са започнали да работят за "Лукойл" през последните седмици, съобщават за Politico двама души, запознати с въпроса.

Тяхната работа вече дала резултати, допринасяйки за решението на Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за продажбата на чуждестранните активи от 13 декември до 17 януари 2026 г. Това важи и за българската рафинерия "Лукойл Нефтохим" край Бургас. Срокът първоначално беше по-къс, след като Щатите наложиха санкции на "Лукойл" и на "Роснефт": САЩ дадоха нов срок на "Лукойл" да продаде рафинерията в Бургас и всичките си активи извън Русия.

Кой е фаворит за активите на "Лукойл"?

Междувременно Xtellus, последният потенциален кандидат, изразил интерес към активите на "Лукойл", сега се разглежда от руската компания като предпочитан вариант, съобщават за Reuters източници, запознати с преговорите.

Xtellus предложи на Министерството на финансите на САЩ акции, притежавани от американски инвестиционни фондове като BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs и други, в замяна на чуждестранните активи на "Лукойл". Тъй като търговията с всички руски акции беше спряна след избухването на войната в Украйна, инвестиционните фондове бяха принудени първо да ги замразят, а след това да отпишат милиарди долари от тяхната стойност.

Ако сделката бъде сключена, Xtellus ще продаде активите на "Лукойл" на заинтересовани енергийни компании, гласи информацията.

