Ето колко милиона ще допринсе Гърция във фонда на НАТО за Украйна

Гърция ще внесе 20 милиона евро в Списъка с приоритетни изисквания на Украйна (PURL), механизъм, разработен от НАТО и САЩ, за координиране и финансиране на най-неотложните нужди на Киев на бойното поле, научи гръцкото издание Kathimerini. Сумата отразява настоящия фискален капацитет на Гърция, съобщиха официални лица. Решението е официално съобщено на НАТО и властите на САЩ, които многократно са призовавали Атина да не изостава от другите съюзници в подкрепата си за Украйна.

Въпреки че финансовото участие е до голяма степен символично на този етап, то сигнализира за намерението на Гърция да остане в съответствие с политическата насока, застъпвана от Вашингтон, пише още гръцката медия.

Колко държави го подкрепят

По последни данни вече 21 (от общо 32) станаха членките на НАТО, които се присъединиха към инициативата за оръжейна помощ за Киев под наслов "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL - Prioritized Ukraine Requirements List).

Генералният секретар на Алианса Марк Рюте изрази желанието си членките да изразходват от догодина общо над 1 милиард долара месечно за закупуване на американско оръжие за Киев, съобщи ДПА. Парите ще бъдат използвани и за прехващачи към системи за противовъздушна отбрана. ОЩЕ: ЕК е заплашила да спре милиарди за Украйна. Клоунада на Лавров: Бием се сами (ОБЗОР - ВИДЕО)