Каква е историята зад името на град Казанлък?

Казанлък, известен днес като столица на розовото масло и културен център на Долината на тракийските царе, крие в себе си многопластова и интригуваща история. Но зад това звучно име се крият легенди, хипотези и стотици години исторически трансформации. Какво всъщност означава името Казанлък и как е стигнало до днешния си облик?

Откъде идва името на град Казанлък

Първите следи от живот в региона датират от епохата на траките. Тук се е развивала една от най-силните тракийски държави – Одриската, която е оставила множество могили, гробници и артефакти. Градът влиза в пределите на Първата българска държава през IX век, по време на управлението на хан Омуртаг и неговото 30-годишно споразумение с Византия през 815 година.

Но с идването на османското владичество, съдбата на населеното място се променя драстично. Старият град е унищожен, а оцелелите жители го изграждат отново – този път на другия бряг на реката. Именно от този преломен момент произлиза и едно от първите известни имена на града – Акче Къзанлар.

Легенда за „белите девойки“

Съгласно една романтична история, името Акче Къзанлар („бели момичета“ на турски) било дадено от султан Мурад I. По време на преминаването му през града той бил пленен от красотата на местните девойки. Очарован, той нарекъл мястото така, оставяйки след себе си име, което ще се запази в архивите на османската данъчна система цели векове.

Варианти за етимологията: къзханлък, акча и… руски карти

Една друга теория предлага различен прочит – от „къзханлък“ – място, населено предимно от жени и деца. Това тълкуване се базира на исторически разкази за масовото изтребление на мъжкото население от османците, което превърнало града в символ на женска сила и устойчивост.

Интерес представлява и третата хипотеза – свързана с думата акча, означаваща „извор с чиста вода“. Казанлък, разположен в подножието на Стара планина, действително се слави с водните си ресурси. Подкрепа на тази теория идва и от съседния исторически регион Крън, чието име произлиза от гръцкото „Крунои“ – отново означаващо „извор“.

Накрая, не бива да забравяме и влиянието на Руско-турската освободителна война. По време на военните действия руските щабове започват да записват името на града като Казанлък, което впоследствие остава като официално.

Независимо коя от теориите за произхода на името ще изберем да приемем, едно е ясно – Казанлък е град с памет. Всяка легенда и всяка версия допринася за богатото му културно наследство. Ето защо е важно да пазим имената, историите и митовете – защото те са част от нашата идентичност.