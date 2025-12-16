Това е най-силният звук, записан някога на Земята?

Силната музика, фойерверките и спортните стадиони могат да достигнат нива, опасни за човешкия слух , но нищо от това не може да се сравни с най-мощните звуци, създавани някога от природата.

В продължение на години изригването на вулкана Кракатау през 1883 г. се смяташе за най-шумното събитие в историята, пише „Live Sunes“ . Експлозията била толкова мощна, че се чул на повече от 3000 километра разстояние, а звуковата вълна беше регистрирана от барометри по целия свят и дори обиколи планетата седем пъти. На разстояние от около 160 километра силата беше оценена на около 170 децибела, достатъчно силни, за да увредят трайно слуха, докато моряци на близки кораби съобщаваха за спукване на тъпанчетата.

Според последните научни оценки, силата на експлозията на Кракатау е могла да достигне до 310 децибела. На това ниво звукът вече не се държи като обикновена звукова вълна, а по-скоро се превръща в ударна вълна, форма на екстремно налягане, която се разпространява по-бързо от скоростта на звука. Учените обаче подчертават, че истинската мощност никога няма да бъде точно известна, тъй като по това време близо до вулкана не е имало инструменти.

Тунгуската експлозия от 1908 г., когато метеор избухва над Сибир, унищожавайки гори на обширна площ, често се посочва като сериозен претендент. Това събитие също така създава мощни вълни на налягане, които са регистрирани в световен мащаб, като оценките поставят магнитуда на ниво, подобно на това на Кракатау

Най-силният измерен звук в съвременната епоха

Ако се вземат предвид само събития, измерени със съвременна научна апаратура, тогава титлата за най-силен звук принадлежи на подводното изригване на вулкана Хунга Тонга-Хунга Ха'апай през януари 2022 г. Това събитие създаде мощна вълна на налягане, която обиколи Земята многократно и беше регистрирана от мрежи от инфразвукови сензори и барометри по целия свят.

Експлозията е била толкова мощна, че хора са я чули на хиляди километри разстояние, от Аляска до части от Европа. Най-близката измервателна станция е регистрирала внезапно повишаване на атмосферното налягане, подобно на какво рядко се е наблюдавало в съвременната история. Учените обясняват, че и в този случай не става въпрос за класически „звук“, който може да се изрази просто в децибели, а за масивна вълна от налягане.

Защо децибелите не са достатъчни?

Звукът, който хората могат да понесат, обикновено не надвишава 140 децибела, докато продължителното излагане на значително по-ниски нива може да причини увреждане на слуха. При екстремни природни експлозии обаче вълните стават толкова силни, че класическата скала на децибелите вече не е адекватна, за да ги опише.

Въпреки че Кракатау остава най-шумното събитие в историята според исторически сведения и научни оценки, изригването през 2022 г. в Тонга се счита за най-шумното събитие, надеждно и точно измерено със съвременни технологии.