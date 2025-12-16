Как ниският витамин D може да влоши диабета и холестерола

Известен до голяма степен като слънчевия витамин, витамин D прави повече от това просто да „изгражда кости“. Проучвания, провеждани в продължение на десетилетия, показват, че витамин D функционира като хормон, който контролира поведението на клетките по отношение на метаболизма на захарта, преработката на мазнините, възпалителната реакция и регулирането на кръвното налягане, отвъд традиционната му роля в усвояването на калций и поддържането на здравината на костите. Сега изследванията показват, че ниските нива на витамин D увеличават шансовете за развитие на диабет тип 2, метаболитен синдром, мастно чернодробно заболяване и сърдечни заболявания. Метаболитните операции на организма стават по-малко ефективни, когато нивата на витамин D са ниски, защото това води до лошо управление на нивата на кръвната захар, теглото и холестерола. Д-р Идрис Давайвала, в последната си публикация в Instagram, ни казва повече...

Как витамин D да забавя стареенето?

Връзката между витамин D и неговото влияние върху инсулиновата функция и нивата на кръвната захар

Панкреасът съдържа рецептори за витамин D, които му позволяват да повлиява производството на инсулин, както и мускулните и мастните тъкани, където инсулинът осъществява своето действие. Проучвания, проведени в лабораторни условия и медицински изследователски центрове, показват, че бета-клетките на панкреаса генерират инсулин по-ефективно, когато витамин D достигне адекватни нива и когато телесните тъкани подобрят способността си да приемат инсулинови сигнали.

Тялото става по-малко чувствително към инсулин, когато нивата на кръвната захар са ниски; това състояние, известно като инсулинова резистентност, води до диабет тип 2 и метаболитен синдром. Изследвания, проведени върху пациенти с преддиабет и диабет тип 2, показват, че добавките с витамин D водят до минимално понижение на кръвната захар и по-добра инсулинова функция при хора с ниски нива на витамин D.

Витамин D, холестерол и чернодробни мазнини

Черният дроб функционира като основен орган, който регулира метаболизма на мазнините , като същевременно произвежда холестерол и контролира нивата на триглицеридите, а също така реагира на промените в нивата на витамин D. Изследванията показват, че витамин D влияе върху гените, контролиращи усвояването на мазнините, метаболизма на мазнините и начина, по който черният дроб обработва мазнините.

Хората с метаболитен синдром или стеарат на черния дроб са склонни да развиват атерогенни LDL модели, характеризиращи се с повишаване на триглицеридите, намаляване на HDL холестерола и ниски нива на витамин D. Някои интервенционални проучвания съобщават, че коригирането на дефицита може леко да подобри триглицеридите или маркерите на стеатоза на черния дроб, вероятно чрез намаляване на възпалението и подобряване на инсулиновата чувствителност в черния дроб. Малките индивидуални промени стават по-важни, когато пациентите постигнат загуба на тегло чрез подобряване на диетата и упражнения, което води до по-добри липидни профили.

Защо дефицитът на витамин D е толкова често срещан

Много хора, които се хранят здравословно и спортуват редовно, все още имат твърде ниски нива на витамин D. Това се случва, защото хората прекарват по-голямата част от времето си на закрито по време на слънчеви периоди, тъй като стъклените прозорци предотвратяват навлизането на UVB лъчи в тялото, за да се произведе витамин D чрез синтеза на кожата. Въпреки че слънцезащитните продукти са важни, те също така пречат на тялото да произвежда витамин D. Хората с по-тъмна кожа се нуждаят от повече време на слънце, защото кожата им съдържа повече меланин, който блокира UVB лъчите, като по този начин увеличава риска от развитие на дефицит на витамин D, когато стоят на закрито в градовете. Тялото съхранява витамин D в мастните клетки, тъй като той е мастноразтворим витамин, което води до намалени нива на това хранително вещество в кръвта. Медицински състояния, които включват малабсорбция, чернодробни и бъбречни заболявания, както и определени лекарства, намаляват нивата на витамин D и предотвратяват процеса на неговото активиране.