Какво означават различните цветове на гъбите за миене на съдове

Повечето хора не се замислят за значението на цветовете на гъбите за миене на съдове. На всеки прави впечатление, че те се предлагат в различни нюанси, но повечето хора не знаят каква е причината за това. Обикновено просто грабваме първата кухненска гъба, която намерим. Оказва се, че цветът на дунапренената гума не е просто декоративен. Той може да се използва за определяне на предназначението на гъбата с цел нейното по-ефективно използване.

Какво означават цветовете на гъбите за миене на съдове?

Според CNET, цветът на гъбата показва грапавостта и абразивността на повърхността. Този цвят може да ви помогне да определите за какво е предназначен артикулът. Ето какво е значението на всеки цвят на гъбата и как да ги използвате ефективно. Това са многофункционални гъби, които са чудесни за всяка домакинска задача. Ако не сте сигурни коя гъба да изберете, изберете зелена – няма да сбъркате.

Жълти гъби - тези гъби са със средна абразивност. В сравнение със зелените, те са по-меки и по-подходящи за деликатни повърхности като стъкло, керамика и други крехки материали. Използвайте ги, за да избегнете надраскване.

Лятна забрана: Защо не можете да миете колата си в жегата

Сини гъби - този цвят гъби са най-подходящи за най-чувствителните повърхности, като неръждаема стомана и огледала. Въпреки това, той не премахва много добре упоритите петна. Използвайте го за най-деликатните предмети.

Червени и розови гъби - те са идеални за най-мръсните места, като например канала на мивката. Благодарение на високата си абразивност, тези кухненски гъби са ефективни за премахване на загоряли остатъци от храна, а също и за борба с бактериите. Не ги използвайте за миене на прибори за хранене, тъй като могат да ги надраскат.

Черни гъби - това са най-абразивните гъби, способни да се справят дори с най-упоритите петна. Знанието кой цвят гъби за миене на съдове са най-абразивни ще ви предпази от грешки при тяхната употреба. Въпреки това, почистването с тях ще бъде много по-лесно върху загорели повърхности.

Прозорците ще останат чисти до пролетта, ако ги измиете с това