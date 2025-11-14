Войната в Украйна:

Какво означават различните цветове на гъбите за миене на съдове

14 ноември 2025, 17:01 часа 0 коментара
Повечето хора не се замислят за значението на цветовете на гъбите за миене на съдове. На всеки прави впечатление, че те се предлагат в различни нюанси, но повечето хора не знаят каква е причината за това. Обикновено просто грабваме първата кухненска гъба, която намерим. Оказва се, че цветът на дунапренената гума не е просто декоративен. Той може да се използва за определяне на предназначението на гъбата с цел нейното по-ефективно използване.

Какво означават цветовете на гъбите за миене на съдове?

Според CNET, цветът на гъбата показва грапавостта и абразивността на повърхността. Този цвят може да ви помогне да определите за какво е предназначен артикулът. Ето какво е значението на всеки цвят на гъбата и как да ги използвате ефективно.  Това са многофункционални гъби, които са чудесни за всяка домакинска задача. Ако не сте сигурни коя гъба да изберете, изберете зелена – няма да сбъркате.

Жълти гъби - тези гъби са със средна абразивност. В сравнение със зелените, те са по-меки и по-подходящи за деликатни повърхности като стъкло, керамика и други крехки материали. Използвайте ги, за да избегнете надраскване.

Сини гъби - този цвят гъби са най-подходящи за най-чувствителните повърхности, като неръждаема стомана и огледала. Въпреки това, той не премахва много добре упоритите петна. Използвайте го за най-деликатните предмети.

Червени и розови гъби - те са идеални за най-мръсните места, като например канала на мивката. Благодарение на високата си абразивност, тези кухненски гъби са ефективни за премахване на загоряли остатъци от храна, а също и за борба с бактериите. Не ги използвайте за миене на прибори за хранене, тъй като могат да ги надраскат.

Черни гъби - това са най-абразивните гъби, способни да се справят дори с най-упоритите петна. Знанието кой цвят гъби за миене на съдове са най-абразивни ще ви предпази от грешки при тяхната употреба. Въпреки това, почистването с тях ще бъде много по-лесно върху загорели повърхности.

