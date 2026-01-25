Български доброволец загина на фронта в Украйна

Траурна вест разтърси футболните среди в България през последните часове. Млад и отдаден фен на ПФК „Левски“, известен в средите на привържениците като Мишо, е загинал по време на бойните действия в Украйна. Новината бе потвърдена от неговите съратници от влиятелната фракция „София Запад“, които изразиха своята болка в официалната си Facebook страница.

„Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!“, написаха от организацията, публикувайки негова снимка.

Вълна от съпричастност

Публикацията мигновено предизвика вълна от коментари и съболезнования. Стотици „сини“ фенове, както и привърженици на други отбори, изразиха почит към саможертвата на младежа. От коментарите под поста става ясно, че Мишо се е сражавал като доброволец на страната на Киев в продължаващия военен конфликт срещу руската агресия.

Макар подробностите около точната локация и обстоятелствата на смъртта му все още да не са официално оповестени, негови познати го описват като човек с твърди убеждения и безстрашно сърце.

Черната серия за „сините“ доброволци

Смъртта на Мишо е поредният тежък удар за феновете на „Левски“, които подкрепят украинската кауза. Само преди малко повече от година – около Коледа на 2023 г. – България бе разтърсена от новината за гибелта на друг известен привърженик на тима.

31-годишният Светослав Славков бе първият български доброволец, за когото бе потвърдено, че е дал живота си на фронта. Той загина в тежките боеве край град Купянск, след като замина за Украйна с ясната мисия да помага в защитата на страната. Тогава Славков бе почетен с редица транспаранти и възпоменателни жестове по време на мачовете на „сините“.

Герои или авантюристи?

Въпросът за българските доброволци в Украйна остава чувствителна тема в обществото, но в средите на Сектор „Б“ паметта за загиналите се пази с подчертано уважение. За мнозина от „София Запад“ и останалите фракции, тези млади мъже не са просто футболни фенове, а личности, защитили принципите си с най-високата цена.

Към момента няма официална информация от Министерството на външните работи относно инцидента, но се очаква в следващите дни близките на Мишо да дадат повече яснота около транспортирането на тялото и поклонението.

ОЩЕ: Мащабът на руския терор в Украйна расте, украинците не се предават (ОБЗОР - ВИДЕО)