25 януари 2026, 17:52 часа
"Удар в сърцето на лявото": Политолог с прогноза за участието на Радев в изборите

Политическия сюжет навлезе в един от най-напрегнатите си моменти след като Румен Радев направи заявка за по-активна роля. В студиото на „На фокус“ Александър Симов подчерта, че БСП не бива да възприема президента като противник. „Не смятам, че БСП трябва да вижда враг в Румен Радев“, заяви той, припомняйки, че именно левицата стои зад първото му издигане. По думите му Радев има потенциала да върне ентусиазъм и избиратели, а изборите ще бъдат трудни, но не фатални за БСП.

Според журналиста Силвия Великова, предстоящите избори ще бъдат „интересни и предизвикателни“, с висока избирателна активност, която няма да пощади ГЕРБ и ДПС - "Ново начало". „Тактиката на Пеевски да мълчи е добра – всяка атака срещу Радев в момента се връща като бумеранг“, коментира Симов.

От своя страна политологът Росен Стоянов описа навлизането на Радев в партийното поле като „удар в сърцето на лявото и на новото“, който ще пренареди електоралните баланси. Той прогнозира, че докато „ПП няма да тръгнат към Радев, ДБ по-скоро ще го направят“, а други формации вече калкулират загуби.

Какви са ползите за България от участието в Съвета за мир?

Великова оцени подписването за участие на България в Съвета за мир като ход, който може да се окаже в полза на президента: „Подписът ще направи услуга на Радев“. „Сигурен съм, че Радев щеше да подпише“, каза Александър Симов като допълни, че приемането ни в Съвета за мир ще мине сравнително лесно, но истинският тест тепърва предстои – в парламента и на изборите.

По темата за Съвета за мир експертите отчетоха, че евентуалното членство може да даде на България по-равен достъп до дипломатически процеси, възможност за икономически дивиденти и по-видима роля в нови международни формати, макар рисковете да остават.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
