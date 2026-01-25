Седмична прогноза за времето за 26 януари - 1 февруари 2026 г.

През новата седмица времето ще остане топло за края на януари. В понеделник вятърът от юг ще се усили, ще бъде предимно умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и поривист; след обяд ще се ориентира от югоизток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, в планините над 2000 m - от сняг, значителни по количество ще са в Рило-Родопската област. В северозападните райони отново ще има условия за поледици. Това показва прогнозата за времето на НИМХ за седмицата от 26 януари-1 февруари 2026 г.

Задават ли се нови студове? Времето до края на януари 2026 г.

Минимални температури

Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите полета в Западна. Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, дневните температури ще се понижат слабо. В сряда ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността.

Вятърът отново ще е с южна компонента. Минималните температури ще се понижат и ще са близки до 0°, а дневните ще са без съществена промяна. В четвъртък ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Има повишена вероятност в крайните южни райони от страната да са значителни по количество. Южният вятър отново ще се усили.

Краят на седмицата

В петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад, в Западна България валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява, в Източна все още ще превалява дъжд. В събота валежите временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е се ориентира от северозапад и температурите относително ще се понижат - минималните ще са между минус 2° и 3°, а максималните - между 7° и 12°. В неделя отново бързо ще се заоблачи и на много места ще има валежи от дъжд.

Снимки: iStock