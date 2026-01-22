"Боряна срещу Гераците" разбива ученическото клише за Елин Пелин и Йордан Йовков (ВИДЕО)

Новият български документален филм на режисьора Станислав Дончев и сценаристите Теодора Стоилова-Дончева и Митко Новков – "Боряна срещу Гераците", тръгва по кината от 23 януари. Филмът проследява историята на скандала на двама от най-изявените български писатели - Елин Пелин и Йордан Йовков, който се развива в началото на 30-те години на 20. век. Сюжетът показва приликите между двамата писатели, но и разликите между тях, говорейки на езика на учениците, но и разбива ученическото клише, за да представи тези харесвани български автори на разбираем за тях език.

Източник: Динамик артс

"Аз страшно много обичам да чета стари вестници от Царство България и това е моят начин да се пренеса назад във времето. И така четейки вестници попаднах на тази история. Обадих се веднага на Митко, който разбира се знаеше за какво става дума и си казахме, че трябва да направим филм за това", разказа Теодора Стоилова - Дончева в предаването "Студио Actualno".

Конфликтът между двамата автори

В началото на 30-те години на 20. век, между двама от най-значимите български белетристи възниква спор. Поводът - Елин Пелин обвинява своя колега Йордан Йовков в плагиатство, след значителния успех на пиесата "Боряна", която тогава се играе на сцената на Народния театър.

"Всъщност цялата кавга не я започва нито един от двамата. Започва я един много известен критик - Д.Б. Митов. Той гледа "Боряна", тогава е имало практика в Народния театър сезонът да се открива винаги си със съвременна българска пиеса. Новонаписана, така да се каже. И "Боряна" е новонаписаната пиеса от Йордан Йовков и през 1932 година прави фурор. Д.Б. Митов обаче пише, че "Боряна" е много хубава, но Йордан Йовков е преписал от "Гераците". И така започва всичко", разказа Митко Новков пред Actualno.

Йовков отговаря публично във в. „Зора“, излагайки тезата, че не може да му бъде простен успехът на „Боряна“. "Преди време същият Елин Пелин беше казал, че ако някога в България се роди гений, той ще бъде геният на завистта. Изглежда, че преди да бъдат казани тези думи, тоя „гений“ не само че е бил роден, но е бил вече и доста остарял", пише авторът.

"Направихме филма с надеждата, че ще счупим представата, че това са едни скучни портрети от стената и ще покажем техните образи в тяхната сложност, без да ги идеализираме. Като в същото време ние не посягаме на тяхната святост, защото знаем колко значим е техният образ в общественото пространство", обясни Дончева.

