Оставката на Румен Радев:

От днес: Евросъюзът въвежда ограничения за свободата на движение на руски дипломати

25 януари 2026, 17:06 часа 379 прочитания 0 коментара
От днес: Евросъюзът въвежда ограничения за свободата на движение на руски дипломати

От днес, 25 януари, влизат в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руски дипломати в Европейския съюз, с цел противодействие на шпионаж и дезинформация. При пътувания в рамките на Шенгенското пространство извън страната, в която са акредитирани, руските дипломати и консулски служители, както и членовете на техния персонал и семействата им, вече ще трябва да уведомяват приемащата държава и всички транзитни страни най-малко 24 часа предварително.

Още: Русия готви усилено украински деца за армията си, а младото население в окупираните земи - за руски граждани

Държавите членки ще могат да въведат и изискване за предварително разрешение за влизане или транзит, което да позволи забрана на пътуването при наличие на съмнения. Придвижването в рамките на приемащата държава няма да подлежи на регистрация. Мярката беше официално приета през октомври като част от пакет санкции срещу Русия и публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, предаде БГНЕС.

Още: Руски турист в ареста заради заплахи за умишлено разпространение на ХИВ

ЕС посочва, че ограниченията се въвеждат, тъй като част от засегнатите лица участват в разузнавателни операции за Москва, включително шпионаж и разпространение на дезинформация за войната с цел манипулиране на общественото мнение. Представители на ЕС отбелязват, че нарушенията на новите изисквания могат да бъдат санкционирани с отнемане на дипломатическата акредитация.

Още: Европарламентът обсъжда нови права за авиопътниците

Досега руските дипломати като правило имаха право да пътуват свободно в рамките на ЕС. Източноевропейски държави от години критикуваха тази привилегия, но други страни членки се опасяваха, че подобни ограничения могат да доведат до ответни мерки срещу европейски дипломати в Русия. Тези дни посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова бе забелязана да лети до София с полет от Истанбул.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Забрана Руснаци пътуване война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес