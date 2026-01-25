От днес: Евросъюзът въвежда ограничения за свободата на движение на руски дипломати

От днес, 25 януари, влизат в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руски дипломати в Европейския съюз, с цел противодействие на шпионаж и дезинформация. При пътувания в рамките на Шенгенското пространство извън страната, в която са акредитирани, руските дипломати и консулски служители, както и членовете на техния персонал и семействата им, вече ще трябва да уведомяват приемащата държава и всички транзитни страни най-малко 24 часа предварително.

Държавите членки ще могат да въведат и изискване за предварително разрешение за влизане или транзит, което да позволи забрана на пътуването при наличие на съмнения. Придвижването в рамките на приемащата държава няма да подлежи на регистрация. Мярката беше официално приета през октомври като част от пакет санкции срещу Русия и публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, предаде БГНЕС.

ЕС посочва, че ограниченията се въвеждат, тъй като част от засегнатите лица участват в разузнавателни операции за Москва, включително шпионаж и разпространение на дезинформация за войната с цел манипулиране на общественото мнение. Представители на ЕС отбелязват, че нарушенията на новите изисквания могат да бъдат санкционирани с отнемане на дипломатическата акредитация.

Досега руските дипломати като правило имаха право да пътуват свободно в рамките на ЕС. Източноевропейски държави от години критикуваха тази привилегия, но други страни членки се опасяваха, че подобни ограничения могат да доведат до ответни мерки срещу европейски дипломати в Русия. Тези дни посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова бе забелязана да лети до София с полет от Истанбул.