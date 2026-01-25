Оставката на Румен Радев:

Левски завърши лагера в Турция с победа, Око-Флекс почна да бележи

25 януари 2026, 17:50 часа 362 прочитания 0 коментара

Армстронг Око-Флекс вкара гол и изработи втори при победата на Левски с 2:1 срещу словашкия Тренчин в последната контрола на турска земя за "сините". Това бе първи успех в Белек за лидерите в класирането на Първа лига. До момента те имаха две равенства 0:0 и поражение с 1:2 срещу сръбския Войводиха. Око-Флекс се разписа в средата на първото полувреме и изработи дузпа малко преди почивката, реализирана от Евертон Бала.

Флекс блести за Левски

Тренчин поведе в четвъртата минута на мача на контра, при която вкара Дилън Кам на празна врата. Око-Флекс изравни резултата в 23-тата минута, когато получи извеждащо подаване от Акрам Бурас, финтира последния защитник и вкара топката между краката на стража Андрия Катич. В края на частта Левски създаде сходна ситуация, но този път вратарят фаулира Око-Флекс в наказателното поле и Евертон Бала бе точен от дузпа за 2:1 в полза на "сините".

Вар-ът на Actualno

Левски надигра Тренчин през второто полувреме, в което старши треньорът Хулио Веласкес остави дълго време в игра титулярите си. "Сините" бяха много близо до гол след час игра, но първо играч на Тренчин изби от голлинията удар на Евертон Бала, след което Акрам Бурас пропусна от близко разстояние.

В 72-рата минута пък резервата Фабио Лима не успя да вкара сам срещу вратаря на Тренчин и така мачът завърши при резултат 2:1 в полза на "сините". Следващата им контрола, последна за зимната подготовка, е срещу Вихрен (Сандански) на 28 януари на стадион "Георги Аспарухов".

Джем Юмеров
