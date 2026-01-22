САЩ, Русия, Китай: Как се преразпределя светът? Специален анализ на доц. Косьо Стойчев (ВИДЕО)

На този момент наблюдаваме имиджови действие от САЩ. Наблюдаваме и как три големи държави са си избрали три типа поведение. Това заяви в предаването “Студио Actualno” доц. Косьо Стойчев, икономист и университетски преподавател, във връзка с апетитите на американския президент Доналд Тръмп в Гренландия.

Трупане на напрежение

Първо, да добиваш минерали в съвсем нова територия, е свързано с изграждане на критична нова инфраструктура. Дори утре да получат Гренландия, САЩ не могат да започнат да добиват редкоземни минерали веднага.

Казах три сили - виждаме как Русия си избра да тормози Украйна и Европа, а Китай да тормози Тайван. Президентът Тръмп вместо да охлади страстите, по ирационален път вкара допълнителна, ненужна енергия в тези отношения. Първата такава енергия вкара Великобритания с организирането на Brexit, тъй като цената на Brexit e равностойна на воденето на една тежка война, подчерта Стойчев.

Когато става дума за пари, всички принципи след края на Втората световна война останаха висящи във въздуха. Това Европа не бива да допуска. Затова считам, че проблемът с Гренландия е имиджов, защото самият президент има някакъв комплекс за малоценност. САЩ в тази част на света на практика имат силна роля. Според мен това военно присъствие е неоспоримо. Аз не чух до този момент реална, истинска декларация каква е нуждата на САЩ от Гренландия, ако въобще я получат, отбеляза експертът. Той коментира обаче, че тъкмо САЩ имат най-добрата логистична верига за изкопаване на редкоземни минерали.

