PR акция, фалшиво пеене и гласуване на шепа хора: Как българските звезди реагираха на "Евровизия"

В социалните мрежи продължават броженията след първия кръг на селекцията за български представител на песенния конкурс "Евровизия". Популярните личности у нас също не останаха безразлични.

Музикалните среди се солидаризираха с публиката и разкритикуваха начина на провеждане на конкурса.

ПР акция, некомпетентно жури

Мариана Попова, представила България на "Евровизия" през 2006 г. с "Let me cry", изказа остро възмущение.

"Аз бях на Евровизия през 2006г. Тогава състезанието в България беше между песни! 20 години не можах да чуя хубав звук от БНТ. 20 години не се научихме на Евровизия и не проумяхме , че на този конкурс му трябва категоричност и силно изявено гласище", заяви тя.

Попова разкритикува и експертизата на журито, защото в него е нямало хора с опит.

"Няма да броя колко точно човека сме ходили там, но със сигурност достатъчно за да бъдем в журито и то по-конкретна заслуга при цялото ми уважение и обич към колегите от тази вечер. Продължавам и настоявам за това гласуването да е само за песен!", написа тя.

Певицата е категорична, че снощната изява е била просто една ПР акция.

"Вярвам, че България може да впечатлява а не само да участва! БНТ, бъдете креативни и логични и не позволявайте да ви употребяват", призова тя.

Лошо пеене

Критична беше и естрадната прима Кристина Димитрова. Според нея повечето изпълнители са се представили неубедително, а песните са били крайно неподходящи.

"По принцип не коментирам колеги, не ми е в стила, но явно беше, че на вчерашния конкурс за изпълнител, който да представи България на "Евровизия", всички бяха изключително притеснени и малко от тях пяха стабилно. Но нека не забравяме, че за конкурс като "Евровизия" не е достатъчно само глас, трябва хит, песен, която като чуеш, да те грабне, да искаш да я слушаш пак и пак, да усетиш емоция не само слушайки, но и визуално, трябва шоу. Вчера - лош избор на песни, скучни, монотонни, с малки изключения", написа тя.

Апатия и гласове от една зала хора

Инфлуенсърът Alexandel Vlog пък обърна внимание на нещо друго - изключително слабата активност от страна на зрителите, когато линиите за гласуване са били отворени. Общо вот дадоха около 80 000 души, а за победителката Мона и подгласничката й Дара гласуваха по около 15 000 души.

Според него това показва крайна незаинтересованост на българите към конкурса, защото ако този интерес се запази, победителят би бил избран от хора, "колкото една зала като Арена Армеец".