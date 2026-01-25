Сергей Станишев: Възможно е БСП да не мине 4-процентната граница

Въпросът да се завърна като лидер на БСП за мен не е на дневен ред. Имам други сериозни ангажименти, притеснявам се за БСП и съм готов да помогна за намиране на изход, заяви бившият лидер на Столетница, бивш премиер на България в Тройната коалиция, евродепутат и бивш председател на ПЕС Сергей Станишев в интервю пред БНР.

"Ситуацията е притеснителна за бъдещето на БСП. Ако има "касапница" на конгреса, БСП ще излезе отслабена и с малко шансове да вдъхнови избирателите си. Фактор, който се пропуска е появата на нов проект, който ще вдигне избирателната активност, това ще постави задачата пред БСП още по-трудно", каза още Станишев.

И призна, че са съжаление е възможно БСП да не мине 4-процентната граница на изборите за НС:

"Това не е предопределено и не е неизбежно да се случи, но ако не се отчита като риск и се действа по инерции, избирателите ще си направят избора. Ние сме сега в шизофренна ситуация. От една страна се дава положителна оценка на участието на БСП в управлението, от друга страна се смени председателя, а какво ще реши тя, ако не се промени нещо сериозно. Нещата са в динамика. Ако имаме символни гласувания, които ни закотвят в статуквото, който и да застане начело на БСП, е загубена работа. БСП загуби собствената си физиономия, особено в последната година, когато се приемаше като послушен партньор на други. Ако искаш да имаш шанс, трябва да покажеш, че това не е така."

Той посочи, че и всички партии се опитват да се пренаредят към проекта на Румен Радев, "който очевидно има вятър в платната, огромна подкрепа, защото много хора виждат в него шанс да разбие статуквото, а БСП се превърна в част от статуквото".

Станишев коментира подписаното от България участие в Борда за мир на Доналд Тръмп.

"Имам притеснения, защото първо не е докрай ясно, що за борд е това. Първоначално бе обявен за мира в газа и развитието там. Газа сега не се споменава, но има някакви такива наметки. Беше направена сериозна презентация за развитието на Газа като инвестиции и хъб", коментира Станишев и смята, че целта е този Борд за мир да прерасне в нещо по-голямо.

"Очевидно ООН преживяват криза, не от вчера, от гледна точка на ефективност и вземане на решения за решаване на кризи. И започва процес, всеки да си прави структури. В Китай също има структура и говорим за интересите и правата на страните от юга на света. Тя е подкрепена от много страни. Очевидно върви процес на разпарчетосване на световния ред на група страни. И е добре България да знае къде се позиционира. И тя е в Европа, и е важно да е заедно със страните от Европа, без да разваляме отношенията с други световни фактори", посочи бившият премиер на България.

Той призна, че е притеснен относно участието на България в Борда за мир, но:

"Имаме специфична позиция - Николай Младенов е върховен представител на Борда за Газа и това би могло да обясни участието на България пред ЕС. Но трябва да сме предпазливи много оттук нататък в действията си."

Станишев посочи, че вече имаше реакция от Европейския съвет по отношение на България, но "едва ли ще има публична реакция, защото сме вторичен фактор в този процес, но разбира се ще се отчете":

"Европа се лута в момента и това е притеснително, защото големите фактори Русия Китай играят своята игра и водят активен диалог, а ЕС няма собствен план. Притеснен съм и за войната в Украйна, че ЕС няма план за траен мир. Гледаме действията на ЕС и те по-скоро са реактивни, и изглеждат като действия да саботират действията на Тръмп. Това е грешно като политика. Трябва да се търси балансирано, не само като уреждане на териториалните въпроси – границите, които са на дневен реда, а как в Европа да си установи система за сигурност между всички фактори, която да не води до нови конфликти. И да не бъдат тези преговори като едно примирие до следващ военен конфликт. ЕС трябва наистина да започне да прави нещата да изглежда солиден, тежък и да играе собствената игра, а това не се прави."

Бившият лидер на ПЕС предупреди, че ако ЕС иска да е фактор, трябва да намери начин за спирането на войната в Украйна.

"Защото тя води до безкрайни разходи, стотици милиарди евро, и по-добре да се инвестира във възстановяването на Украйна, защото тази държава е пред пълен срив – 8-10 милиона украинци са вън и повечето от тях няма да се върнат. Иначе това се превръща с постоянна язва за цяла Европа и трагедия за украинския народ", каза Станишев.

Според него ЕС трябва да създаде равноправни отношения с Китай, Индия и МЕРКОСУР, защото САЩ излязоха от ролята на световен хегемон, но носи отговорност – "нашият интерес е №1 и всички останали да се подчинят", но това няма да е трайно и трябва да изграждаме активни партньорства, за да имаме собствена тежест.

