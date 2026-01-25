В Съвета на Руската федерация е постъпило предложение Русия да създаде своя версия на Дисниленд, но с руски герои. Идеята е на сенатора Айрат Гибатдинов, член на Комисията по култура към Съвета на федерацията. "Нашият любим Чебурашка, крокодилът Гена, Мечо Пух, Карлсон, героите от "Ну, погоди" и "Простоквашино" са културна вселена, която наистина може да се конкурира със западните франчайзи", смята Гибатдинов, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Той смята, че Чебурландия би било чудесно наименование за тези руски увеселителни паркове, защото името е "ясно и лесно разпознаваемо". Идеята му е във всеки руски регион да се отвори такъв парк, което щяло да укрепи "националния културен код, включително чрез преосмисляне на културното наследство".

Остава въпросът защо националният руски културен код ще бъде укрепван чрез копиране на изцяло американска идея вместо да се предложи оригинален руски продукт.

Припомняме, че първият Дисниленд е открит през 1955 г. в Калифорния, САЩ, и дава началото на верига тематични паркове под това име, включително в чужбина.

Същевременно припомняме, че наскоро идеологът на Владимир Путин - Александър Дугин обвини именно Чебурашка за разпада на СССР.