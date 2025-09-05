Какъв църковен празник е утре, 6 септември?

Какво не трябва да се прави 6 септември: Основни забрани

Утре, 6 септември, вярващите честват Евдоксий, който е бил войник в римската армия и е произхождал от Кападокия (територията на съвременна Турция). Ето какви са традициите, обичаите и забраните с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

Житие на св. Едвдоксий

Той се е отличавал с високото си положение, смелост и уважение сред своите събратя войници. Когато започнали преследванията на християните при император Диоклециан и неговите съуправители, Евдоксий не скрил вярата си.

4 септември: Какъв църковен празник е, традиции, обичаи и забрани

Той открито заявил, че е християнин и призовавал другите войници да не служат на идоли. Неговата смелост изумявала мнозина и някои от войниците, вдъхновени от примера му, също се присъединявали към изповеданието на Христос.

Евдоксий и съпругата му Василиса, както и техните съмъченици Зинон, Макарий и няколко други единоверци, били арестувани. Заплашвали ги с екзекуция, ако не се отрекат от християнството. Всички обаче останали верни на Христос.

Евдоксий смело издържал мъчения. Той е бил екзекутиран около 311 г., главата му била отсечена с меч. Няколко десетки християнски войници пострадали заедно с него, сред които най-известни са Зенон и Макарий.

Какво не трябва да се прави 6 септември: Основни забрани

На този ден не трябва да се дават пари назаем - вярва се, че заедно с тях можете да се разделите с щастието си.

На този ден не бива да се карате на децата - на този ден думите имат особена сила. Забранено е да се оставя къщата непочистена - хаосът привлича неприятности и кавги.

Какъв църковен празник е на 3 септември - какво трябва и не трябва да се прави

Народни поличби и традиции за 6 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден: тих, безветрен ден означава спокойна есен. Ако слънцето грее ярко - очаквайте топла есен. Ако вали - есента ще бъде влажна и дълга. Ако листата са започнали активно да пожълтяват - есента ще дойде рано и ще бъде студена. Ясната и звездна вечер на 6 септември означава суха есен.

Хората наричали 6 септември Евтихий Тиховой. Защото вярвали, че на този ден човек трябва да се държи тихо, да избягва кавги и шум, в противен случай „мирът“ може да напусне къщата.

Традиции и обичаи на 6 септември

Денят трябва да започне с молитва и почистване на дома. Вярва се, че почистването на дома на този ден отваря вратите към щастието. Вярващите се молят за изцеление и здраве. Молитвата може да се изрече не само в църква, но и у дома пред иконата.

5 септември: Какъв църковен празник е и какви дрехи трябва да носите утре