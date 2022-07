Кои са актьорите, които си отидоха от този свят прекалено рано?

Има много велики знаменитости, които умират прекалено рано. В тази статия ще се спрем на любимите ни актьори, които починаха прекалено млади и имаха още какво да дадат на света чрез своята игра и послания в реалния живот. Ще си спомним тези известни хора, които и до ден днешен липсват на феновете. Вижте ги.

Робин Уилямс

Легендарен и много обичан актьор, който си отиде на 11-ти август 2014-та година. Достатъчно е просто да си спомним за неговите велики филми като Good Will Hunting, Mrs. Doubtfire и Jumanji. Изключителната му кариера бе помрачена от края на неговия житейски път. Актьорът остави фенска маса от милиони фенове, които и до днес си спомнят с тъга и умиление за неговите изпълнения.

Бритни Мърфи

Една актриса, която тъкмо започваше да става разпознаваемо име преди да си отиде през 2009-та година. Тя изгря още през 90-те с тинейджърското заглавие Clueless, а след това взе и по-сериозни роли във филмите Girl, Interrupted (1999) и 8 Mile (2002). За жалост около смъртта ѝ имаше доста версии, които останаха непотвърдени.

Пол Уокър

Едва ли има нужда да ви казваме много за звездата от поредицата "Бързи и яростни". Въпреки че за много фенове беше правилно и етично сагата с бързи коли да приключи след неговата смърт, останалата част от актьорския състав продължи да ги снимка, като остави неприятен вкус в устата на някои от заклетите си фенове. Разликата във филмите с и без него се вижда и от космоса. Известен е и с други заглавия, в които ясно си личи таланта му като Running Scared и Eight below.

Мерилин Монро

Някой беше казал, че най-голямата трагедия за Мерилин Монро е, че нито е била глупава, нито е била руса. Въпреки че често сме я виждали в такива образи тя е била изключително талантлива и амбициозна за времето си. Имала е трудно детство, което не ѝ пречи да се превърне в една от най-големите звезди, които някога са се появявали на екран. Нейната игра в Some like it hot и Gentlemen prefer blonds и до ден днешен е стандарт за индустрията.

Чадуик Боузман

Въпреки че е известен на масовите фенове със своята роля на Black Panther във филмите на Марвел, Боузман има невероятна кариера, която далеч не приключва с тези филми. За жалост той си отиде на 28-ми август 2020-та като остави милиони фенове по света съкрушени. Ако искате да си спомните най-доброто от него може да гледате 21 Bridges, Get on up и една от финалните му роли в анимационната поредица What if... на Marvel Studios.