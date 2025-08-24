Войната в Украйна:

“До гуша ни дойде“: Плевен на протест заради безводието

24 август 2025, 09:19 часа 186 прочитания 0 коментара
“До гуша ни дойде“: Плевен на протест заради безводието

“До гуша ни дойде от обещания“. С този възглас плевенчани излизат на протест заради липсата на вода в града и в областта. Те настояват за конкретни и бързи действия от всички институции. Този път гражданите се събират първо пред ВИК в 17:30, след това протестното шествие ще стигне до Общината на площад "Възраждане“. Един от организаторите - Борислав Цветанов каза пред БНР: "Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо.

7 дни без капка вода

Още: Съпротива за язовир "Черни Осъм": Как ще се реши водната криза в Плевен?

Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия".

Плевен продължава да е на тежък воден режим. Вода има само по два часа сутрин и вечер. Има селища, които се снабдяват от водоснабдителна група "Черни Осъм" с липса на вода от дни, тази вечер вода за тях ще има от 20 до 22.30.

Още: "Язовир и храм се правят бавно": Двама министри с краткосрочни мерки за безводието

Открито заседание на комисията

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Общината три пъти в седмицата доставя бутилирана минерална вода за жителите на Ралево, Ласкар, Николаево, Брестовец, Къшин, Бохот и Тодорово. Съдействие оказват и от Министерството на отбраната, и ВиК, откъдето е разпоредено осигуряването на допълнителни водоноски .

Снимка Фейсбук Григорий Димитров

Още: Бивш министър на Борисов: ГЕРБ дължи извинение на Плевен за водата, която им взеха

Междувременно на извънредно заседание на Общинския съвет беше гласувана 11-членна временна комисия, която трябва да намери ефективни решения за подобряване на водоснабдяването в краткосрочен и средносрочен план. В нея ще влезе и представител на протестиращите граждани, първото заседание е в понеделник, 25 август от 9 часа и ще може да се проследи онлайн на официалната страница на Общинския съвет.

Още: В Плевен отпускат кранчето: Ще има вода половин час повече

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
протест Плевен безводие режим на водата
Още от Плевен
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес