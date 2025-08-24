“До гуша ни дойде“: Плевен на протест заради безводието

“До гуша ни дойде от обещания“. С този възглас плевенчани излизат на протест заради липсата на вода в града и в областта. Те настояват за конкретни и бързи действия от всички институции. Този път гражданите се събират първо пред ВИК в 17:30, след това протестното шествие ще стигне до Общината на площад "Възраждане“. Един от организаторите - Борислав Цветанов каза пред БНР: "Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо.

7 дни без капка вода

Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия".

Плевен продължава да е на тежък воден режим. Вода има само по два часа сутрин и вечер. Има селища, които се снабдяват от водоснабдителна група "Черни Осъм" с липса на вода от дни, тази вечер вода за тях ще има от 20 до 22.30.

Открито заседание на комисията

Общината три пъти в седмицата доставя бутилирана минерална вода за жителите на Ралево, Ласкар, Николаево, Брестовец, Къшин, Бохот и Тодорово. Съдействие оказват и от Министерството на отбраната, и ВиК, откъдето е разпоредено осигуряването на допълнителни водоноски .

Междувременно на извънредно заседание на Общинския съвет беше гласувана 11-членна временна комисия, която трябва да намери ефективни решения за подобряване на водоснабдяването в краткосрочен и средносрочен план. В нея ще влезе и представител на протестиращите граждани, първото заседание е в понеделник, 25 август от 9 часа и ще може да се проследи онлайн на официалната страница на Общинския съвет.

