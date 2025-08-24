Заради висока престъпност и безредици: Пентагонът разполага военни в Чикаго

Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".

Плановете, които се разработват от няколко седмици, включват няколко възможности, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, съобщава изданието.

В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността.

