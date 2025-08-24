Войната в Украйна:

Брад Пит купи имение до Бен Афлек и Орландо Блум

24 август 2025, 09:38 часа 430 прочитания 0 коментара
Брад Пит купи имение до Бен Афлек и Орландо Блум

Брад Пит е новият собственик на луксозно имение в Холивуд Хилс, след като закупи имота за 12 милиона долара от китариста на групата The Killers Дейв Кюнинг и съпругата му Емили.

Построена около 1989 г., резиденцията в испански стил с площ 778 кв. м се намира в престижния квартал Outpost Estates, където живеят и други звезди като Бен Афлек и Орландо Блум. Домът разполага с шест спални, офис, киносалон и панорамни прозорци от пода до тавана, които разкриват впечатляващи гледки към центъра на Лос Анджелис и Тихия океан. В двора има басейн, лятна кухня и зеленчукова градина.

Още: Бившите на Брад Пит не могат да го забравят, още го обсъждат заедно (СНИМКА)

Първоначално имотът беше обявен за продажба за 13,9 млн. долара през юни, след като Кюнинг го е купил през 2021 г. за 9,6 млн. долара. Сделката е реализирана от агенция Carolwood Estates, предава БГНЕС.

Това не е единствената инвестиция на 61-годишния актьор в района. През 2023 г. той придоби дом в Лос Фелиз за 5,5 млн. долара, а освен това е собственик и на френското имение Château Miraval, което от години е обект на правен спор с бившата му съпруга Анджелина Джоли. Джоли продаде своя дял през 2022 г. на компания от Stoli Group, а Пит твърди, че това е било нарушение на техния договор.

Още: Снима ли Брад Пит на Белоградчишките скали? Властта не отрича, а градската легенда вълнува хората

Брад Пит и Анджелина Джоли започват връзката си през 2005 г. след снимките на "Mr. and Mrs. Smith" (2003), женят се през август 2014 г. и имат шест деца – три биологични (Шайло, Нокс, Вивиен) и три осиновени (Мадокс, Пакс, Захара). Джоли подава молба за развод през септември 2016 г., а процедурата приключва в декември 2024 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
Брад Пит информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес