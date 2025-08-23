Стихотворение на деня, 24 август, от Дамян Дамянов

"Обичам те..."Обичам те. Надявам се, ти - мене.Но - вжеглени във общия хомот,да си го кажем просто няма време......И си отива нашият живот.Във делници, в неща и грижи сиви,във прози, в труд, и грапав, и суров,безмислен, смислен - просто си отива.Във всичко друго, само не в любов.Между две скуки, между два етажа...И ако някога се изтърва"обичам те" срамливо да ти кажа,повярвай, не е истина това."Обичам те" е просто малко. Много,безкрайно те обичам! Но защода ти го казвам? Нужно ли е? То гоживеем двама. В двама ни е то.В душите ни, в децата ни, във всичко.И в общия ни път трънлив, не нов.Обичам те. Но що са трите сричкипред нас - безкрайносричната любов.Дамян Дамянов