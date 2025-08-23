Украйна празнува Деня на националното знаме. Зеленски: Няма да дадем земите си на окупатора (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави украинския народ по случай Деня на националното знаме, който се отбелязва днес (утре пък се чества Денят на независимостта на Украйна). Зеленски бе категоричен в обръщението си, че Украйна няма да даде земите си на окупатора. "Това знаме е цел и мечта за много от нашите хора във временно окупираните територии на Украйна. Те пазят това знаме, пазят го в безопасност, защото знаят – ние няма да дадем земята си на окупатора", заяви Зеленски.

Той отбеляза, че днес украинското национално знаме символизира това, което е най-ценно за стотици хиляди войници - мъже и жени, които защитават страната и рискувайки живота си се борят за правото на живот в цялата страна. За онези, които се връщат от руски плен, то става символ на спасение, добави украинският президент.

Той благодари на всички, които се бият за страната.

"Благодаря на всички онези, които работят за интересите на Украйна, за нашата независимост. Благодаря на всеки, който добавя личната си сила към силата на украинския народ. Ние винаги ще помним нашите герои от различни времена, които са се били за нас, за Украйна, които са се били за своята свобода с украинския флаг в ръце... – и които трагично загубиха живота си в битка", добави украинският президент.

Латвия също почете Украйна

Денят на националното знаме на Украйна бе отбелязан и в Латвия, където сградата на Министерството на външните работи бе осветена в синьо-жълто.

"В чест на Деня на националното знаме на Украйна на 23 август и на Деня на независимостта на Украйна на 24 август, украинското знаме ще се развява пред сградата на Министерството на външните работи, а фасадата му ще бъде осветена в цветовете на украинския флаг. Пожелаваме на нашите приятели в Украйна сила и издръжливост", се казва в публикация на латвийското Външно министерство в социалната мрежа Х.

