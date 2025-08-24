Войната в Украйна:

Две жертви на наводненията в Мексико

24 август 2025, 09:26 часа 341 прочитания 0 коментара
Две жертви на наводненията в Мексико

Двама души загинаха в Керетаро в централната част на Мексико, след като поройни дъждове заляха страната и предизвикаха наводнения, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес и БТА. Двете жертви са били "отнесени от дъждовните води", се казва в изявлението на властите. Малко преди полунощ в петък двете тела са били намерени в най-тежко засегнатия район, заяви местната служба за гражданска защита.

Дъждовете в Керетаро – главния град на щат със същото име, известен с колониалната си архитектура – продължиха и вчера, като причиниха щети и принудиха федералните власти да одобрят план за помощ от военните.

Затвориха летището за кратко

Летище "Бенито Хуарес" в столицата Мексико сити – едно от най-натоварените летища в Латинска Америка – прекрати работа за кратко заради ниска видимост.

В средата на август летището и околностите му бяха наводнени и бяха нанесени щети, което наложи отлагане на полети с няколко часа.

Тази година е по-дъждовна в Мексико, особено в района на столицата, отбелязва АФП.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Юни беше третият най-дъждовен месец от 1985 г. насам, съобщи Националната комисия по водите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
наводнения жертви информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес