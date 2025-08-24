Две жертви на наводненията в Мексико

Двама души загинаха в Керетаро в централната част на Мексико, след като поройни дъждове заляха страната и предизвикаха наводнения, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес и БТА. Двете жертви са били "отнесени от дъждовните води", се казва в изявлението на властите. Малко преди полунощ в петък двете тела са били намерени в най-тежко засегнатия район, заяви местната служба за гражданска защита.

Дъждовете в Керетаро – главния град на щат със същото име, известен с колониалната си архитектура – продължиха и вчера, като причиниха щети и принудиха федералните власти да одобрят план за помощ от военните.

Затвориха летището за кратко

Летище "Бенито Хуарес" в столицата Мексико сити – едно от най-натоварените летища в Латинска Америка – прекрати работа за кратко заради ниска видимост.

В средата на август летището и околностите му бяха наводнени и бяха нанесени щети, което наложи отлагане на полети с няколко часа.

Тази година е по-дъждовна в Мексико, особено в района на столицата, отбелязва АФП.

Юни беше третият най-дъждовен месец от 1985 г. насам, съобщи Националната комисия по водите.