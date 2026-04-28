Кой е единственият град, в който стълбите са по-важни от улиците

Възможно ли е да има град, в който придвижването зависи повече от стъпала, отколкото от улици? В Европа има място, където стълбите не са просто удобство, а основен начин за движение. Там те свързват квартали, гледки и ежедневие. Кой е този град и защо е устроен така?

Кой е градът с прави улици в България?

Кой е градът, в който стълбите заменят улиците

Градът е Херцег Нови в Черна гора – крайбрежно място над Бока Которска, което често е наричано „градът на стълбите“. Това не е просто красив прякор. Старият град е изграден върху стръмен терен, а много от тесните му улици всъщност са дълги каменни стълби. Местните ги наричат „скалине“, а туристически източници ги посочват като една от най-разпознаваемите особености на стария град.

С къщи, ама без улици - ето къде се намира този уникален град

Затова в Херцег Нови придвижването не следва обичайната градска логика. Не вървите само по улици, а постоянно се качвате и слизате. Един площад води към друг през стъпала, крепостите са над стария град, морето е долу, а къщите се подреждат по склона. Така стълбите не са допълнение към града – те са неговият естествен начин да свързва различните нива.

Защо градът е изграден по този начин

Причината е в самото място. Херцег Нови е разположен между морето и планинския склон, затова градът не е имал лукса да се развива като равна мрежа от широки улици. Пространството е било ограничено, а теренът – стръмен. Вместо да се борят с него, хората са го използвали. Така са се появили тесни проходи, каменни стъпала, малки площадчета и къщи, които сякаш са подредени една над друга.

Ще познаете ли кой е градът на липите?

Старият град е обграден от крепостни стени, строени в различни периоди между XIV и XIX век. Това също е повлияло на начина, по който пространството е организирано. В такава градска среда всяка връзка е важна – от пристанището към центъра, от площада към крепостта, от жилищните улици към морето. Стълбите са били най-прекият и практичен отговор на този терен.

Как изглежда ежедневието на хората там

За посетителите стълбите са атракция, но за местните те са част от нормалния ден. До магазина, до кафенето, до площада или до дома често се стига с качване и слизане. Това прави града по-бавен, но и по-човешки. В Херцег Нови трудно можете просто да преминете от точка А до точка Б, без да забележите какво има около вас – двор с цветя, котка на сянка, стара порта, гледка към залива.

Кой европейски град има площад, който се превръща в огледало след дъжд

Разбира се, това има и неудобства. Стълбите могат да бъдат изморителни, особено в жега, при дъжд или ако носите багаж. За хора с ограничена подвижност старият град не е лесен. Но точно тази трудност е част от характера на мястото. Херцег Нови не се разкрива наведнъж. Трябва да го изкачите, да спрете, да си поемете въздух и чак тогава да го усетите.

Как стълбите са се превърнали в символ на мястото

С времето стълбите са станали повече от градска необходимост. Те са се превърнали в образ, с който Херцег Нови се разпознава. Много пътешественици описват града именно чрез тях – като място на каменни стъпала, тесни улички, крепости, слънце и гледки. Среща се и популярното прозвище „градът на 100 001 стъпала“, което може да звучи като преувеличение, но много добре предава усещането.

Кой европейски град крие най-старата действаща аптека на континента

Тези стълби водят към важни места – към площад „Белависта“, към Часовниковата кула, към крепостта Канли Кула и към панорамни точки над залива. Те не са само маршрут, а част от преживяването. Докато се движите по тях, градът постоянно сменя перспектива: ту виждате море между къщите, ту попадате на малък площад, ту изведнъж се озовавате пред крепостна стена.

Кой е градът с най-много мостове - повече от 2500

Ако отидете там, най-добрият съвет е прост: носете удобни обувки и не бързайте. Херцег Нови не е град за равна, гладка разходка. Той е град за завои, стъпала и малки паузи. Именно затова стълбите му са по-важни от улиците – защото без тях градът не би имал същия ритъм, същата гледка и същата запомняща се душа.