Бойното поле в Украйна: И "най-добрият танк в света" не е достатъчен сам по себе си

Танкът Leopard 2 заслужено се счита за еталон за западните бронирани бойни машини, пише в анализ американското издание 19 Forty Five. Той е оборудван с двигател с мощност 1500 конски сили и 120-милиметрово гладкоцевно оръдие. Какво му липсва? Опитът от използването на този танк в Украйна показа, че дори най-модерните бойни машини срещат сериозни затруднения без необходимата инфраструктура.

Поради трудностите при поддръжката, с които се сблъскваха екипажите, както и липсата на въздушно прикритие по време на операциите, Leopard 2 се превърна в приоритетна цел за руските безпилотни летателни апарати. Още: Ще произвеждат танкове Leopard в Гърция

Въпреки че този танк остава по-надежден от по-старите съветски конструкции, сложността на неговия V12 двигател с два турбокомпресора и усъвършенстваните системи за управление на огъня го правят сериозно логистично предизвикателство на фронтовата линия.

Твърде сложно ли е, за да се спечели?

Leopard 2 с право се счита за един от най-надеждните и боеспособни основни бойни танкове в света. Някои анализатори на бронетанковата техника смятат, че той може дори да превъзхожда американския M1A2 SEPv3 "Ейбрамс".

Този германски основен боен танк от трето поколение е известен с високата си мобилност благодарение на двигателя с мощност 1500 конски сили. Той разполага с отлични оптични системи и високоточна система за управление на огъня, осигуряващи баланс между огнева мощ, скорост и защита. Разработен от Krauss-Maffei през 70-те години на миналия век, танкът влиза на въоръжение през 1979 г. и заменя по-ранния Leopard 1. Още: Хърватия купува над 40 от най-мощните германски танкове

Leopard 2 е създаден за западногерманската армия в отговор на съветската заплаха, като е проектиран да се придвижва бързо през различен терен и да унищожава вражески бронирани машини.

Leopard 2 е на въоръжение в Германия и още 21 държави. Някои от тях лицензират конструкцията му, за да го произвеждат и развиват собствени модификации.

Какво представлява германският Leopard 2?

Leopard 2A7V е най-модерната модификация на танка. Защитата му е подобрена чрез нов модулен брониран пакет, а огневата мощ е увеличена благодарение на 120-милиметровото оръдие L/55A1 и съвременни боеприпаси. Най-новите сензори и електронни системи осигуряват висока степен на ситуационна осведоменост. Още: Историята се повтаря - германските танкове в Украйна се провалят

Модификацията влиза на въоръжение в Бундесвера през септември 2021 г. С тегло около 66,5 тона танкът се задвижва от двигател MTU MB 873 Ka501 и има съотношение мощност-тегло от приблизително 27,2 конски сили на тон.

Турбодизеловият двигател с автоматична трансмисия е с обем 47,6 литра и позволява максимална скорост до 72 км в час.

Leopard 2 притежава значителна огнева мощ. Той може да поразява цели на големи разстояния с различни видове боеприпаси, адаптирани към конкретната цел. Съвременната броня осигурява надеждна защита на екипажа.

Още: Триъгълна сделка: Чехия дава танкове на Украйна и получава нови от Германия

"Съвременната броня на танка осигурява надеждна защита на екипажа, а увереността, че попадението няма веднага да предизвика пожар, значително повишава психологическата устойчивост на танкистите", коментира пред Euronews д-р Кристиан Мьолинг, ръководител на Центъра за сигурност и отбрана към Германския съвет за външни отношения.

"Третият момент е маневреността", добавя Мьолинг. "Това е сравнително бързо бойно превозно средство, което позволява да се движи бързо и да покрива значителни разстояния на къси дистанции."

Leopard 2 е претърпял множество модернизации, включително инсталиране на модулна броня, въвеждане на цифрови системи и оборудване със системи за активна защита срещу противотанкови средства.

Фронталната защита е подсилена с допълнителна броня на кулата и предната част на корпуса, както и със защита срещу РПГ. Долната част на корпуса е подсилена, за да предпази танка от мини, което повишава оцеляването му в градски бой. Още: Дания и Нидерландия прехвърлят танкове Leopard 2 на Украйна, Испания дава ПВО система (ВИДЕО)

Компонентите на модулната бронирана система са използвани за първи път от Канада в Афганистан.

Въоръжение на Leopard 2

Основното въоръжение е 120-милиметровото гладкоцевно оръдие Rheinmetall Rh, способно да поразява цели на разстояние до 4 км и на по-голяма дистанция при използване на управляеми ракети LAHAT. Боекомплектът включва 42 снаряда и 4750 броя 7,62-милиметрови патрони за сдвоените картечници.

След началото на бойните действия през февруари 2022 г. Володимир Зеленски поиска от западните партньори танкове M1 Abrams и Leopard 2. Още: За първи път Норвегия започва да сглобява танкове Leopard 2

Германия първоначално изпрати 14 танка Leopard 2, а впоследствие и допълнителни машини. САЩ първоначално се въздържаха от предоставяне на M1 Abrams поради високите изисквания за поддръжка, но впоследствие прехвърлиха 31 танка на Украйна.

И двата типа танкове срещнаха сериозни трудности в бойни условия, не поради своите характеристики, а заради ограниченията на средата. Поддръжката на Leopard 2 е сложна задача поради комплексната система за управление на огъня и мощния V12 дизелов двигател с два турбокомпресора. Тя изисква специално обучени техници, специализирани инструменти и възможност за работа под постоянна заплаха от дронове.

Комбинираните бойни действия

Leopard 2 е проектиран за използване в условията на въздушна поддръжка и координирани комбинирани бойни действия между пехота и бронетанкови части. В реалните бойни условия тези предпоставки невинаги са били налице, което е увеличило уязвимостта на машините към противотанкови ракети и удари с дронове.

Основният боен танк остава ключов елемент от съвременната наземна война, съчетавайки огнева мощ, мобилност и защита. Въпреки уязвимостта към съвременни противотанкови средства и дронове, танковете продължават да бъдат важен инструмент на бойното поле.

Leopard 2 остава един от най-способните танкове в света.

Автор: Стив Балестриери за 19 Forty Five

Превод: Ганчо Каменарски