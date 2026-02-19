Лайфстайл:

"Подрязване на лозя": Бивш депутат от ПП-ДБ защити Сандов и обясни за сдружението на Калушев

"Аз никога не съм виждал убитите от "Петрохан-Околчица". Аз не виждам нищо лошо в това хора да се срещат по официални събития и то за подрязване на лозя. Категорично аз тези хора от шесторното убийство не ги познавам". Това заяви бившият депутат от ПП-ДБ Владислав Панев пред БНТ. Панев защити и бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, че това споразумение, което е сключено с организацията на Ивайло Калушев, няма финансова част, а "едно стискане на ръце". Още: Изрязана част от новите видеозаписи за хижа "Петрохан": Нови думи и допълнителен глас (ВИДЕО)

Ходи ли ли са политици в бившата хижа "Петроха"?

Панев заяви, че не знае за други политици да са ходили на бившата хижа "Петрохан" - Борислав Сандов каза в Студио Actualno, че е бил там. 

Владислав Панев смята, че разследващите трябва да направят всичко възможно обществото да разбере истината за шесторното убийство. "Аз не знам и колко се е разраснала въпросната организация на Ивайло Калушев. Смятам, че държавата би имала повече информация по делото. С новото служебно правителство работата по случая да бъде свършена като хората", надява се Панев. 

Той не знае и кои са политиците, както и бизнес кръговете, близки до сдружението на Ивайло Калушев. 

За Владислав Панев всички версии за шесторното убийство са отворени. Още: Иван Демeрджиев за "Петрохан": Без проверка на всички версии - не мога да се доверя на тази

