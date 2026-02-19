Както работи парламентът накрая, ще се превърне в сватбарски бюджет

Думите са на икономиста и бивш министър Николай Василев, който коментира вечната тема с държавния бюджет. България няма действащ бюджет за 2026 година - а Василев напомни, че протестите, които свалиха правителството, бяха на първо място заради бюджета и "спрете да вземате глупави заеми".

Същевременно Василев подчерта пред bTV, че няма никакъв апокалипсис с влизането в еврозоната, че инфлацията за януари е 0,6%. По думите му, това бил един от най-ниските показатели за целия преход - нямаме удвояване на цените, каза още Василев.

Николай Василев похвали и избора на министри за служебното правителство - хора с опит и възможности, според него.

Още: Бивш икономически министър: По-добре с удължителен бюджет, отколкото с този за 2026 г.