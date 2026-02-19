Притеснителни данни за изчезналия рибарски кобар край Маслен нос

Колегите са изключително притеснени от случилото се с изчезналия рибарски кораб. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Това обяни мореплавателят Здравко Василев в ефира на Нова телевизия. И уточни, че радарите се следят от "Гранична полиция", докато AIS радара е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.

ОЩЕ: Издирват риболовен кораб с трима души на борда, ВМС се включиха с фрегата

Той се надява, че ако е имало инцидент с кораба, екипажът е имал достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот.

"Надявам се днес да има издирване по въздух, защото имаше силен вятър, което означава, че момчетата може да са навътре в морето. Призовавам от "Морска администрация" да пуснат сигнал за издирвани хора", каза още Василев.

Операцията по издирването на рибарския кораб, засечен за последно източно от Маслен нос, е подновена тази сутрин. В нея ще се включат и доброволци, които ще направят обход по крайбрежието между Созопол и Приморско. Ще се използва и дрон.

ОЩЕ: Прекратиха временно операцията по издирването на рибарския кораб в Черно море

Припомняме, че рибарският кораб с трима души на борда е излязъл в сряда на лов за калкан. По същото време обаче, вятърът е бил около 20 метра в секунда, а морето - много бурно.

След изчезването на сигнала от радарите, започна операция по издирването на моряците, с участието на спасителни екипи, гранична полиция и военни. В късните часове тя беше прекратена заради настъпването на нощта.