19 февруари в историята: Почитаме паметта на Васил Левски

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

19 февруари: Почитаме паметта на Васил Левски

На този ден почитаме паметта на Васил Левски. Въпреки че той е обесен на 18 февруари 1873 г. (6 февруари по стар стил) паметта му се почита на следващия ден - 19 февруари. Това разминаване се дължи на техническа грешка в историческите архиви, която остава некоригирана и до днес.

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е един от най-великите българи. Негова е идеята за организиране на българската национална революция. Той е основател на Вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет. Революционната мрежа и организация, която той успява да създаде, е основата за революционерите от Априлското въстание, след което следва Руско-турска война и Освобождението на България.

Левски е заловен в Къкринското ханче от заптиетата на 27 декември 1872 г. Обесен е в центъра на днешна София. На мястото е издигнат негов паметник.

19 февруари 1886 г.: Сключен е Букурещкият мирен договор

На този ден през 1886 г., след приключването на Сръбско-българската война (1885 г.), е сключен Букурещкият мирен договор между България и Сърбия. Договорът е подписан не само от представители на двете страни, но и от представител на Османската империя, която е сюзерен на Княжество България.

Букурещкият мирен договор се състои само от един член, който гласи, че мирът между Сръбското кралство и Българското княжество се възстановява. Този договор се явява официален акт на първата стъпка за международно признаване на Съединението на Източна Румелия с Княжество България от 1885 г.

19 февруари 1897 г.: Подписано е споразумение между България и Сърбия

На този ден през 1897 г. е подписано споразумение между България и Сърбия. Това се случва по време на посещението на сръбския крал Александър I Обренович и министър-председателя Дж. Симич в София. Според този договор двете страни трябва да си помагат взаимно по националните, църковните и училищните въпроси в пределите на Европейска Турция, докато не утвърдят окончателно сферите си на влияние в тези земи. Сръбското споразумение на практика не влиза в сила поради отказа на българската страна да се съгласи на сръбското предложение за подялба на Македония.

Споразумението е окончателно отменено през октомври 1897 г., когато в Сърбия идва на власт правителството на Вл. Джорджевич.

19 февруари 1878 г.: Подписване на Санстефанския мирен договор по стар стил

България чества Освобождението си от османско иго на 3 март. На този ден (3 март 1878 г. по нов стил) е подписан предварителен мирен договор, по-известен като Санстефански договор, който слага край на Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и признава Освобождението на България. По стар стил договорът е подписан на 19 февруари 1878 г.

