Как да миете цитрусовите плодове, така че да премахнете восъка и микробите

Измиването на цитрусите по-важно ли е от миенето на други продукти?

Портокалите, лимоните, мандарините и грейпфрутите са едни от малкото плодове, с които редовно боравим повече, отколкото ядем. Белим ги, почистваме ги от кората, нарязваме ги и понякога ги пускаме директно в напитките - с кората. Това естествено повдига въпроси: Какво е това восъчно покритие? Има ли микроби по кората? И дали органичните цитрусови плодове имат някаква разлика? Консултирахме се с експерти по безопасност на храните и отговорите са успокояващи - и по-прости, отколкото интернет би ви накарал да повярвате.

Защо цитрусовите плодове изобщо се третират с восък

Цитрусовите плодове естествено произвеждат свое собствено восъчно покритие, докато растат. Но този естествен восък може да бъде намален или разрушен по време на измиването и обработката след прибиране на реколтата. За да компенсират, производителите понякога прилагат хранителни восъци, преди плодът да бъде изпратен.

Терапията с восък задържа влагата в плода, така че той да не се свива, разваля или губи качество толкова бързо. Восъкът също така подобрява външния вид, придавайки на цитрусовите плодове познатия лъскав завършек.

Важно е да подчертаем, че тези покрития са хранителни и годни за консумация. Няма причина да смятаме, че има някакви проблеми с безопасността на естественото восъчно покритие върху който и да е продукт.

Трябва ли да се притеснявате за микробите?

От гледна точка на безопасността на храните, нито един от експертите не вижда восъка като проблем, дори когато кората се използва в печива или напитки.

Що се отнася до микробите, цитрусовите плодове имат вградено предимство. Самите цитрусови кори имат антимикробни свойства. Ако погледнете литературата за цитрусовите кори, има огромно количество изследвания за антимикробните им свойства.

Въпреки това, цитрусовите плодове все още се обработват от берачи, опаковчици, купувачи и вас самите, така че основната хигиена все още е важна, особено ако планирате да обелите или използвате кората.

Най-добрият начин за измиване на цитрусови плодове у дома

Въпреки популярността на спрейове с оцет, накисване със сода бикарбонат и търговски препарати за измиване на продукти, истината е, че обикновената вода върши работа. Можете да използвате четка за картофи или гъба, за да бъдете по-щателни.

Не е препоръчително да използвате сапун или търговски препарати за измиване на продукти. Остатъците от сапун могат да останат, особено по релефната кора на портокала, и не е безопасно да се консумират. Всъщност, именно остатъците могат да представляват по-голям риск от това, което вече е върху кората.

Що се отнася до оцета или содата бикарбонат, науката не показва съществено предимство. Содата за хляб може да регулира pH, а оцетът може да се използва като допълнителна стъпка, но не е задължително.

Не съвсем. В сравнение с плодовете с тънка кора като ябълки или горски плодове, цитрусовите плодове представляват много по-малък риск. Изплакването премахва главно видими остатъци като мръсотия или пясък - не непременно патогени, които са здраво прикрепени към повърхността.

Допълнителни съвети, ако готвите или използвате кората

Ако редовно използвате цитрусови кори при печене или готвене, използвайте топла вода за измиване. В ресторантите, където много ръце могат да докоснат гпродуктите, по-добре избягвайте да пускате резенчета лимон директно в напитките. Ако трябва изстискайте малко сок в питието си, но не слагайте цялата кора.

Струва ли си да се консумират органични цитруси, за да се избегне восък или микроби? Изборът на органични цитрусови плодове няма да елиминира микробите – и не е задължително да елиминира и восъка. Органичните продукти все още могат да използват одобрени восъци и от гледна точка на безопасността на храните няма значение дали купувате обикновени, или био цитруси.