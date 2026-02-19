Експертиза-образец и какво каза инж. Карапетков по делото "Сияна"

Експертизата по делото "Сияна" е образец за работата ни и това представлява един научен труд. Няма открити следи по време на пътнотранспортното произшествие, тъй като пътят, на който загина 12-годишната Сияна - Радомирци-Телиш, е бил много мокър. Това заяви проф. Станимир Карапетков, председател на Съюза на автотехническите експертизи и бивше вещо лице по делото "Сияна". Той уточни, че е образувал гражданско дело срещу бащата на Сияна - Николай Попов. Още: Експертизи, противоречащи на законите на физиката и скрити съдии: Бащата на Сияна с нови доказателства

Той увери, че не е работил в една катедра с адвокат Явор Нотев, който е юристът на защитата по делото "Сияна". "Беше много манипулирано общественото мнение по делото "Сияна". Съждението, че ние си предаваме дела и раздаваме правосъдие с него (с адвокат Явор Нотев - бел. ред.) и с другите, просто е смешно", коментира инж. Карапетков.

Кой накланя везните по делото "Сияна"?

Снимка: Facebook



Инж. Станимир Петков заяви, че много по-късно в делото "Сияна" е научил, че Нотев е станал адвокат в процеса. "Глупаво и непрофесиоанално е човек да изтърве най-важният край по изготвянето на експертизата по делото "Сияна", добави той.

Инж. Карапетков бе категоричен, че никога не е планирал да си прави отвод по делото "Сияна". И се похвали, че е правил експертизи по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков, делото на Ани и Явор, при която двамата млади загинаха на бул. "Сливница", в катастрофата с Георги Семерджиев на бул. "Черни връх", където също има жертви, както и за атентата срещу бившия главен прокурор Иван Гешев.

"Всички казват, че аз съм най-добрият. По делото "Сияна" всичко се обърка, че аз съм измамник и шарлатанин. Скандалът е най-правилният и лесен начин, за да излезе човек познаваем в медиите", подчерта инж. Карапетков. Той заяви, че не знае защо е тази атака срещу него.

И увери, че никога не е излъгал и не е премълчвал истината по делото "Сияна".

Следователят Иво Иванов по делото "Сияна" се включи в сутрешния блок на БНТ и заяви, че фотоалбумът със снимките, който съдът разпореди да бъде намерен, е наличен и винаги може да бъде предоставен по делото. Албумът със снимките се намира в Националното ТОЛ управление и винаги може да бъде приобщен по делото и не е даван на инж. Карапетков, бе категоричен следователят Иво Иванов.