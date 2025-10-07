Лекар: Какво да ядете и пиете преди и след ваксина срещу грип

Ваксините срещу грип са безопасни и ефективни, но някои хора все пак могат да се притесняват от потенциални странични ефекти. Най-честите странични ефекти са леки и не траят дълго, като могат да включват ниска температура, главоболие, мускулни болки и гадене.

Тези странични ефекти са очаквани и често са признак, че ваксината действа – тя учи имунната система на организма да се бори с грипния вирус, което може да доведе до тези леки и временни възпалителни реакции.

Какво трябва да ядете и пиете преди ваксина срещу грип?

За тези, които се притесняват, че ще им прилошее или ще припаднат по време на или веднага след ваксинацията срещу грип, д-р Рутенщайн препоръчва да се хидратирате добре и да ядете лека, пълноценна храна.

„Пиенето на вода или билков чай подпомага кръвообращението и поддържа кръвния обем, което помага за предотвратяване на припадъци и поддържа енергийните нива стабилни. Лека закуска, съдържаща протеини и сложни въглехидрати, като банан с фъстъчено масло, стабилизира кръвната захар, осигурява постоянна енергия и намалява риска от слабост или замайване по време и след ваксинацията.“ обяснява тя.

„Като генетичен инженер, често разглеждам как храненето може да подкрепи имунната ни система на клетъчно ниво, особено по отношение на ваксинацията. Макар че храната и напитките не могат да променят ефикасността на самата ваксина срещу грип, определени избори могат да помогнат на тялото да реагира по-гладко и да облекчат често срещаните странични ефекти“, пояснява д-р Унлуишлер.

Тя също така подчерта важността на стабилизирането на нивата на кръвната захар преди ваксинацията, „особено за тези, които могат да се почувстват замаяни или тревожни от иглите“. Специалистите препоръчват закуска, богата на протеини и сложни въглехидрати, преди ваксинацията срещу грип, като предлагат кисело мляко с овес или пълнозърнест тост.

Какво трябва да ядете след ваксина срещу грип и защо?

Когато става въпрос за това какво да ядете и пиете след ваксина срещу грип, е важно да имате балансирана храна, богата на различни хранителни вещества. „След поставянето на ваксина срещу грип имунната система започва възпалителна реакция, за да обработи антигените на ваксината, след което Б-клетките образуват антитела, които осигуряват защита срещу вируса“, обяснява д-р Рутенщайн.

„Този процес включва оксидативен стрес и възпаление като част от имунната активация и развитието на паметните клетки, които са от съществено значение за ефективния имунитет, но могат и временно да нарушат баланса в организма“, поясни терапевтът по хранене.

Ключовите хранителни вещества играят различна роля в подкрепата на тези процеси: протеините са от решаващо значение за синтеза на антитела и имунни клетки, бета-глюканите (вид разтворими фибри) и диетичните фибри модулират вродените и адаптивни имунни реакции, подобрявайки имунната устойчивост, пробиотиците поддържат чревната микробиота, която влияе на системния имунитет, а витамин С действа като мощен антиоксидант, намалявайки оксидативните увреждания и подпомагайки функцията на имунните клетки.

„Балансирано хранене, което включва всички тези хранителни вещества, би било пилешки бульон, богат на лесно смилаеми протеини, чесън, лук, моркови, китайско зеле или броколи, или други листни зеленчуци, и гъби (отличен източник на бета-глюкани), в комбинация с напитки на основата на плодове като чай от червена боровинка или морски зърнастец с манука мед, които осигуряват витамин С и полифеноли за регулиране на възпалението и оксидативния стрес“, предлага д-р Рутенщайн.

Според специалистите „тази комбинация подпомага възстановяването на имунната система, намалява потенциалните странични ефекти и оптимизира реакцията на организма към ваксината против грип“.

В допълнение, Унлуишлер препоръчва „куркума и мазни риби с високо съдържание на омега-3“, които помагат за умерено възпаление, без да забавят адаптивната реакция на имунната система. „Диета с достатъчно протеини, като постно месо, бобови култури или тофу, също осигурява аминокиселините, необходими за производството на антитела“, добави тя.

