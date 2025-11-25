Как нередовният сън влияе на сърцето

Според д-р Ирфан Хан, даването на приоритет на качествения сън е от решаващо значение за здраво сърце. Лошият сън, често дължащ се на съвременния начин на живот, нарушава жизненоважни телесни функции, като регулиране на кръвното налягане и хормоналния баланс. Това може значително да увеличи риска от хипертония, сърдечни заболявания и други сериозни сърдечно-съдови проблеми, дори да влоши съществуващите състояния.

Качественият сън е един от основните фактори за оптимално сърдечно-съдово здраве. Защо сънят е толкова важен? И какво имате предвид под качествен сън? В медицински план, качествен сън е този, който се състои от четири до пет цикъла на лек, дълбок и сън с бързо движение на очите. Това е технически термин.

Казано на обикновени думи, качественият сън е непрекъснат сън в продължение на поне шест до осем часа.

Защо сънят е толкова важен?

Сега, значението на съня се извежда основно от проучвания, в които хора, лишени от сън поради патологични разстройства като обструктивна сънна апнея и тяхната връзка със сърдечно-съдовото здраве. Впоследствие, при нормална популация или при хора, лишени от сън поради емоционални фактори, социални фактори и поради лични фактори, като постоянната наличност на забавления и информация с едно щракване на пръста, което води до дълги нощни часове и постоянна работа на настолния компютър, таблета или мобилния телефон, може да доведе до лишаване от сън и лошо качество на съня.

Какво се случва по време на нормален, качествен сън?

По време на нормален качествен сън настъпват различни промени във вътрешните системи на сърцето, като сърдечно-съдовата система, хормоналната система и вътрешната метаболитна среда. В сърдечно-съдовата система има 10% спад на кръвното налягане и сърдечната честота. Това се нарича нощно стъпало.

При пациенти, които са лишени от сън, това нощно прокапване не се случва. И един от най-ранните признаци на развитие на хипертония при пациента е липсата на това нощно прокапване.

Второ е вашата хормонална регулация

Обикновено се отделя значително количество кортизол, което се случва в ранните сутрешни часове, като след това има тенденция да намалява. Но при хората, които са лишени от сън, секрецията на кортизол е с 30% по-малка в ранните сутрешни часове и се увеличава в следобедните часове. Трето нещо, процесът на възстановяване и регенерация е значително забавен при пациенти, които са хронично лишени от сън.

Това води до повишена вероятност от клетъчно увреждане и повишена поява на хронично възпаление. Всички знаем, че това хронично възпаление е свързано с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, инсулинова резистентност и сърдечна недостатъчност. Следователно, оптималният и качествен сън е необходим и жизненоважен за поддържането на сърдечно-съдовото здраве.

Ако хроничната липса на сън има тенденция да увеличи риска от хипертония, аритмии, метаболитна дисрегулация, затлъстяване, коронарна артериална болест, застойна сърдечна недостатъчност, при пациенти, които вече имат хипертония, които вече имат кръвно налягане, хроничната липса на сън има тенденция да влоши вече съществуващите им заболявания. Така че, ако имате пациент с хипертония или диабет, които не са добре контролирани, който се нуждае от психиатрична помощ или от множество лекарства, просто попитайте за качеството на съня.

Най-често ще забележите, че качеството на съня е много, много лошо. Следователно, консултирането на такива пациенти за подобряване на качеството на съня им води до подобряване на сърдечно-съдовото здраве на пациента.