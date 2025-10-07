Лекарите алармират: Октомври е решаващ месец за здравето ви

За някои октомври е най-прекрасното време на годината – листата придобиват зашеметяващи нюанси на оранжево, червено и жълто. Въздухът е освежаващ, не и мразовит, но и сезонът на зловещите болести е в разгара си.

Въпреки че всичките 12 месеца са жизненоважни за укрепване на имунната система, лекарите подчертават, че октомври - първият пълен месец на есента - е критично време. Без правилната октомврийска настройка и поддръжка, имунната ви система може да понесе по-сериозен удар от необходимото.

7 съвета за укрепване на имунната ви система през октомври

Още: Една лъжичка от ТОВА на ден ще промени чревното ви здраве завинаги

Ваксинирайте се

Ваксините са като тренировка за издръжливост на имунната ви система. „Ваксините „обучават“ имунната система да разпознава и да се бори с инфекциите, преди те да ви разболеят сериозно“, обяснява д-р Дасгупта. „Всяка есен препоръчвам на възрастните да си поставят годишната ваксина срещу грип и, ако отговарят на условията, актуализираната ваксина срещу COVID-19. Най-доброто време за поставяне на ваксина срещу грип е септември или октомври, за да сте защитени преди пика на грипния сезон.“

Напоследък се говори много за ваксините, особено по отношение на COVID-19. Изследванията показват, че поставянето на ваксините срещу COVID-19 и грип е безопасно и е един от най-добрите начини да се предпазите от най-лошите последици, включително смърт, от тези заболявания.

„Въпреки че ваксинацията може да не предпази човек от грип или COVID, е изключително важно да се предотвратят тежки инфекции, водещи до хоспитализация и смърт“, подчертава д-р Говиндараджу.

Още: Ето какво се случва с тялото ви, ако ядете бобови култури редовно

Яжте питателни пълноценни храни

Препоръките за добавки са многобройни, особено с настъпването на сезона на респираторните вируси. Лекарите обаче подчертават, че можете да си набавите тези жизненоважни хранителни вещества от храната.

„Витамините и минералите, особено витамин C, витамин D, цинкът и антиоксидантите, подпомагат функцията на имунните клетки“, споделя д-р Дасгупта. „Вместо да разчитате на добавки, съсредоточете се върху цветна чиния, пълна с плодове, зеленчуци, постни протеини, пълнозърнести храни и здравословни мазнини. Диетата в средиземноморски стил е чудесен план.“

Поддържайте хидратацията си

Още: Какво става с тялото ви, ако ядете черен шоколад всеки ден

Д-р Нахман отбелязва, че поддържането на добра хидратация е практична стъпка за поддържане на функционирането на цялото тяло, включително имунната система.

„Поддържането на добра хидратация... помага на кръвообращението, което означава, че кръвообращението е по-добро и може би това помага правилните клетки и имунни фактори да стигнат до мястото, където са ни необходими, помага за движението на секретите и също така помага за оралното здраве“, обяснява д-р Нахман.

Обикновената вода е препоръчваната напитка от лекарите - алкохолът не е.

„Алкохолът може да увреди имунните ви клетки и да затрудни борбата с инфекцията“, посочва д-р Ричардсън. „Опитайте се да ограничите приема на алкохол и помислете дали да не си набавите безалкохолни коктейли по време на празничните събирания.“

Още: Червеното вино и митът за здравото сърце: Какво казва науката

Спете достатъчно

Животът е забързан, а празниците са зад ъгъла. Д-р Нахман обаче насърчава хората да дадат приоритет на съня. Изследванията показват, че лишаването от сън увеличава шансовете ви за развитие на имунно-свързани заболявания.

„Сънят често се пренебрегва като фактор, който помага да се поддържаме здрави“, споделя тя. „Освен специфични хормони, които циркулират само през нощта, тялото ви произвежда много други медиатори, като цитокини, които помагат на клетките ви да се борят с инфекциите.“

Намалете стреса

Още: Колко калории всъщност изгаряте, докато просто се разхождате?

Връщането към рутината и предстоящите празнични сътресения може да звучат радостно на теория, но всъщност увеличават стреса. Управлението на този стрес е от решаващо значение за поддържането на силна имунна система, за да можете да се наслаждавате на хората и събитията, които са най-важни за вас.

„Хроничният стрес повишава кортизола, който потиска имунната система“, обяснява д-р Дасгупта. „Техники като осъзнатост, дълбоко дишане или дори кратки ежедневни почивки могат да помогнат на тялото ви да се възстанови. Мислете за управлението на стреса като за ежедневна „поддръжка на имунитета“.“

Упражнявайте се редовно

Упражненията не само укрепват мускулите – те могат да подобрят имунната ви функция. Много проучвания показват, че упражненията наистина помагат на тялото ви да се бори с инфекциите. Д-р Ричардсън предлага всяка седмица да се занимавате с умерена активност по 150 минути, която повишава сърдечната честота.

Още: Витамин C не помага срещу настинка: Ето какво наистина укрепва имунитета ви

Останете си вкъщи, когато сте болни

Противно на това, което може да предполага културата на бързане, вашите колеги ще ви благодарят, че се обаждате, ако сте болни. Същото важи и за вашата имунна система.

„Не се страхувайте да си вземете ден за почивка, ако започнете да се чувствате зле“, казва д-р Ричардсън. „Понякога забавянето на темпото, когато сте болни, ще ви позволи да се върнете към рутината си още по-бързо.“

Още: Лекарства от кухнята: 3 подправки, които подсилват имунитета