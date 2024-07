Лесен метод за пречистване на белите дробове

Портокаловата кора е много полезна за пречистване на белите дробове от токсини и вещества, причиняващи алергии.

Полезни свойства на портокаловата кора

Още: Експерти разкриват: Повишава ли бялото месо нивата на холестерола

Портокаловата кора е богата не само на витамин C, но и на витамин A, ензими, фибри и пектин. Витамин C е чудесен за имунната система, особено когато е необходимо да се преборим с настинки и грип. Освен витамин C, портокаловата кора съдържа флавоноиди, калций, магнезий и мед. Флавоноидите са антиоксиданти, които не само прочистват белите дробове, но и предотвратяват появата на тумори.

Как да защитим белите дробове от токсини

Човек е изложен на високо ниво на замърсяване и токсини, които затрудняват работата на белите дробове. Въздухът е замърсен и всички вещества, които влизат в тялото, се натрупват в белите дробове, влошавайки тяхната функция. Портокаловата кора трябва да се почисти добре със сода за хляб, за да се премахнат пестицидите. Тя трябва да се консумира редовно, въпреки че е трудна за дъвчене. Можете да добавяте портокаловата кора към плодови сокове или да я изсушите и смелите на прах и да го добавяте към салати и различни ястия.

Чай от портокалова кора за дихателните пътища

Можете също така да използвате сухата портокалова кора за лечебен и ароматен чай. Този чай е препоръчителен и за пушачи. За него са необходими 250 мл. вода и една супена лъжица суха портокалова кора, за предпочитане натрошена. Варете ги заедно, след това оставете корите във водата за 1 час. След един час прецедете чая, добавете малко мед за подслаждане и го пийте топъл. Можете да пиете този чай редовно всеки ден, за да изчистите дихателните пътища и белите дробове.

Още: Преборете хроничната умора с помощта на тези храни, богати на фосфор

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.