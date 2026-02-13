Частното училище "Космос" станало ли е съучастник в трагедията "Петрохан": МОН с разкрития за още нарушения

Частното училище "Космос" е станало съучастник в това, че 15-годишното момче, което беше намерено мъртво край връх "Околчица", не е било на училище. Детето, което загина в трагедията "Петрохан", не е било на училище 114 дни от общо 170 или 2/3 от времето, което е трябвало да бъде прекарано в училище, не е било направено. Това заяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев пред БНТ. Още: Сектата в трагедията "Петрохан-Околчица": Психолог за общността на Калушев

Открити са и други нарушения в частното училище

Открити са и други нарушения в частното училище

Вълчев уточни, че има информация и за други деца, за които училището не е нанасяло отсъствия в дневника и в електронната система. Има и други случаи, в които е прикривана "непосещаемост" на ученици в училището, изтъкна просветният министър, като уточни, че все още не разполага с пълната информация.

МОН заяви, че не може да накаже частното училище чрез уволнение на директора или искане за неговото отстраняване, като може да санкционира само с дерегистрация. "Ако аз трябваше да взема решение, половината от учителите са неправоспособни. Вероятно това е училищна политика, като част от учителите са с екзотични професии. Педагогичесият колектив в частното училище прилича на приятелски кръг", посочи Вълчев.

Той добави, че няма данни за това частното училище да е спестявало учебен материал или да не се е придържало към учебната програма, одобрена от МОН.

Вълчев сподели, че Ивайло Калушев приживе е преподавал в частното училище "Космос" по теми, свързани с пещерите. Повече информация обаче образователният министър в оставка за Калушев не даде.

Красимир Вълчев призна, че има нужда от засилване възпитателната функция и вярва, че предметът "Добродетели и религия" ще има принос затова. И уточни още, че всяка година се назначават повече психолози в училищата, но не отговори на въпросите защо след като има повече психолози, отново се допускат случаи, в които деца се поддават на елементи на секта.